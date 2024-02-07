Министр спорта РФ Матыцин приедет в Челябинскую область

Глава Минспорта Олег Матыцин прибудет в Челябинскую область 9 февраля. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«В пятницу, 9 февраля, планируется рабочий визит министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина в Челябинскую область. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он откроет центр тхэквондо „Коре“», — пояснили в пресс-службе. Также главы Минспорта и региона осмотрят объекты, построенные в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
Визит Матыцина приурочен к открытию II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. С 9 по 18 февраля Челябинская область примет на своих площадках церемонии открытия и закрытия, а также основную программу соревнований.
Спартакиада пройдет в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кусе. Соревнования состоятся на аренах «Трактор» и «Металлург», в ледовом дворце «Уральская молния», горнолыжном курорте «Солнечная долина», лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой и центре активного отдыха «Евразия». В семи видах спорта (сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт и шорт-трек, женский хоккей, биатлон и фигурное катание) примут участие 2,5 тысячи спортсменов, более 900 тренеров и более 700 судей.
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