Курганские власти назвали проекты, в которые вложат миллиарды рублей

В Курганской области в производство мяса вложат более четырех миллиардов рублей

08 февраля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Более четырех млрд вложат в строительство свинокомлекса и обновления птицефабрики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области вложат более одного миллиарда рублей в строительство свинокомплекса с производительностью до пяти тысяч тонн мяса. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. Также около трех млрд рублей в общей сложности будет вложено в реконструкцию бройлерной птицефабрики. «В числе наиболее крупных проектов, реализуемых на сегодняшний день в Курганской области в отрасли животноводства — строительство свинокомплекса производительностью пять тысяч тонн свинины в живом весе (ООО «Курганское») с объемом инвестиций более млрд рублей и масштабная реконструкция бройлерной птицефабрики (ЗАО «Агрофирма «Боровская»), в которую уже вложено более двух млрд, а общий объем инвестиций составит около трех млрд рублей», — говорится в сообщении. Строительство свинокомплекса в Кетовском округе позволит создать более 50 новых рабочих мест. На птицефабрике уже работают свыше 540 человек. Ранее URA.RU писало, что Курганская область вошла в десятку регионов по росту производства мяса птицы и свинины. За год показатели выросли на 17,5 и 23,9% соответственно.

В Курганской области вложат более одного миллиарда рублей в строительство свинокомплекса с производительностью до пяти тысяч тонн мяса. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. Также около трех млрд рублей в общей сложности будет вложено в реконструкцию бройлерной птицефабрики. «В числе наиболее крупных проектов, реализуемых на сегодняшний день в Курганской области в отрасли животноводства — строительство свинокомплекса производительностью пять тысяч тонн свинины в живом весе (ООО «Курганское») с объемом инвестиций более млрд рублей и масштабная реконструкция бройлерной птицефабрики (ЗАО «Агрофирма «Боровская»), в которую уже вложено более двух млрд, а общий объем инвестиций составит около трех млрд рублей», — говорится в сообщении. Строительство свинокомплекса в Кетовском округе позволит создать более 50 новых рабочих мест. На птицефабрике уже работают свыше 540 человек. Ранее URA.RU писало, что Курганская область вошла в десятку регионов по росту производства мяса птицы и свинины. За год показатели выросли на 17,5 и 23,9% соответственно.