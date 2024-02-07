Курганские власти назвали проекты, в которые вложат миллиарды рублей

В Курганской области вложат более одного миллиарда рублей в строительство свинокомплекса с производительностью до пяти тысяч тонн мяса. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. Также около трех млрд рублей в общей сложности будет вложено в реконструкцию бройлерной птицефабрики.
«В числе наиболее крупных проектов, реализуемых на сегодняшний день в Курганской области в отрасли животноводства — строительство свинокомплекса производительностью пять тысяч тонн свинины в живом весе (ООО «Курганское») с объемом инвестиций более млрд рублей и масштабная реконструкция бройлерной птицефабрики (ЗАО «Агрофирма «Боровская»), в которую уже вложено более двух млрд, а общий объем инвестиций составит около трех млрд рублей», — говорится в сообщении.
Строительство свинокомплекса в Кетовском округе позволит создать более 50 новых рабочих мест. На птицефабрике уже работают свыше 540 человек.
Ранее URA.RU писало, что Курганская область вошла в десятку регионов по росту производства мяса птицы и свинины. За год показатели выросли на 17,5 и 23,9% соответственно.
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