Курганская область вошла в десятку регионов по росту производства мяса

Курганская область вошла в топ-10 регионов РФ по приросту производства мяса птицы и свинины. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Курганская область заняла 8-е место среди субъектов РФ по приросту производства на убой в живом весе птицы и 10-е место по приросту производства свинины за прошлый год. По данным Росстата, производство мяса птицы в сельхозорганизациях за прошлый год выросло на 17,5% к 2022 году, а производство свинины в живом весе увеличилось на 23,9%», — говорится в сообщении.
По данным департамента АПК, в 2024 году планируется увеличение поголовья мясного скота до 270%, овец и коз — до 300%, свиней — до 150% и мяса птицы — 200%. Такие показатели хотят достичь в сравнение с 2019 годом.
Ранее URA.RU писало, что Курганская область вошла в топ субъектов РФ по росту промышленности. За 11 месяцев регион поднялся на шестое место в рейтинге. Также сообщалось, что область попала в десятку регионов, где больше всего выращивают овощей. В прошлом году в регионе было выращено свыше 180 тысяч тонн картофеля и 75 тысяч тонн овощей.
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