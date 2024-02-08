Украинской певицей Лободой заинтересовалась московская полиция

08 февраля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

По словам Влади, Лобода подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на песню Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинскую певицу Лободу обвиняют в мошенничестве из-за того, что, по утверждению композитора Олега Влади, она подделала документы на хит «А может, к черту любовь». По его словам, артистка хочет лишить его авторских прав. Теперь певицей заинтересовалась полиция Москвы. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Композитор Олег Влади говорит, что она подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит „А может, к черту любовь“ и присвоить себе все лавры. Теперь украинскую артистку проверяет московская полиция», — передает канал. При этом юрист Валерия Рытвина сообщила, что претензия композитора состоит в том, что Лобода подделала его подпись в договоре на изъятие прав на песню. Доказательством является экспертиза почерка в документе. Скандал вокруг песни «А может, к черту любовь», которую певица исполнила в шоу «Танцы», длится с мая 2023 года. В то время Олег Влади обвинил Comedy Club Production в том, что его имя не указали в титрах выпуска, хотя он является автором. За это он потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей и удаление выпуска со всех площадок. В результате композитору было выплачено только 10 тысяч рублей. Запись выступления была стерта со всех площадок.

Украинскую певицу Лободу обвиняют в мошенничестве из-за того, что, по утверждению композитора Олега Влади, она подделала документы на хит «А может, к черту любовь». По его словам, артистка хочет лишить его авторских прав. Теперь певицей заинтересовалась полиция Москвы. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Композитор Олег Влади говорит, что она подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит „А может, к черту любовь“ и присвоить себе все лавры. Теперь украинскую артистку проверяет московская полиция», — передает канал. При этом юрист Валерия Рытвина сообщила, что претензия композитора состоит в том, что Лобода подделала его подпись в договоре на изъятие прав на песню. Доказательством является экспертиза почерка в документе. Скандал вокруг песни «А может, к черту любовь», которую певица исполнила в шоу «Танцы», длится с мая 2023 года. В то время Олег Влади обвинил Comedy Club Production в том, что его имя не указали в титрах выпуска, хотя он является автором. За это он потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей и удаление выпуска со всех площадок. В результате композитору было выплачено только 10 тысяч рублей. Запись выступления была стерта со всех площадок.