Тюменский депутат выступил против мигрантов

Тюменский депутат Вершинин раскритиковал миграционную политику
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Строительная площадка Гимназии №40. Екатеринбург, мигранты, гастарбайтер, рабочая сила, строители в касках, рабочие
Тюменский депутат обрушился на мигрантов Фото:

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин раскритиковал проводимую миграционную политику Тюменской Области. Это произошло на 26 заседании Тюменской областной думы.

По официальной статистике МВД, которую приводят ЛДПР, преступления совершаемые приезжими иностранными гражданами растет на 10% ежегодно. «Убийства, преступления против половой неприкосновенности, незаконный оборот наркотиков, преступления против органов власти, иные тяжкие правонарушения — идет рост по всем показателям», — беспокоится депутат Вершинин.

Помимо этого Депутат сомневается в необходимости мигрантов для экономики России. Вместо этого он предлагает работодателям дать шанс для местного населения.

Это не первый раз когда ЛДПР осуждают недостатки миграционной политики. Ранее на заседании комитета по городскому общественному самоуправлению, депутаты раскритиковали работу «Ассамблею Народов России» за недостаточную эффективность.

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Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин раскритиковал проводимую миграционную политику Тюменской Области. Это произошло на 26 заседании Тюменской областной думы. По официальной статистике МВД, которую приводят ЛДПР, преступления совершаемые приезжими иностранными гражданами растет на 10% ежегодно. «Убийства, преступления против половой неприкосновенности, незаконный оборот наркотиков, преступления против органов власти, иные тяжкие правонарушения — идет рост по всем показателям», — беспокоится депутат Вершинин. Помимо этого Депутат сомневается в необходимости мигрантов для экономики России. Вместо этого он предлагает работодателям дать шанс для местного населения. Это не первый раз когда ЛДПР осуждают недостатки миграционной политики. Ранее на заседании комитета по городскому общественному самоуправлению, депутаты раскритиковали работу «Ассамблею Народов России» за недостаточную эффективность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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