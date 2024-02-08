08 февраля 2024

Путин начал интервью с Такером Карлсоном шуткой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
. Фото:

Президент России Владимир Путин начал интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном с 

«Дело не в том, что США собирались нанести удар по территориям России. Я не говорил такого. У нас сегодня ток-шоу или серьезный разговор?» — сказал Путин в ответ на слова Карлсона о том, что Кремль принял решение о начале спецоперации исходя из опасений, что США вместе с НАТО могут внезапно атаковать Россию.

«Серьезный разговор», — ответил Карлсон, рассмеявшись. Он добавил, что, что это прекрасная цитата.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин начал интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном с  «Дело не в том, что США собирались нанести удар по территориям России. Я не говорил такого. У нас сегодня ток-шоу или серьезный разговор?» — сказал Путин в ответ на слова Карлсона о том, что Кремль принял решение о начале спецоперации исходя из опасений, что США вместе с НАТО могут внезапно атаковать Россию. «Серьезный разговор», — ответил Карлсон, рассмеявшись. Он добавил, что, что это прекрасная цитата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...