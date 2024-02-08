Путин начал интервью с Такером Карлсоном шуткой

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Президент России Владимир Путин начал интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном с
«Дело не в том, что США собирались нанести удар по территориям России. Я не говорил такого. У нас сегодня ток-шоу или серьезный разговор?» — сказал Путин в ответ на слова Карлсона о том, что Кремль принял решение о начале спецоперации исходя из опасений, что США вместе с НАТО могут внезапно атаковать Россию.
«Серьезный разговор», — ответил Карлсон, рассмеявшись. Он добавил, что, что это прекрасная цитата.
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