Карлсон рассказал о впечатлении от интервью с Путиным

Карлсон: интервью с Путиным оказалось чрезвычайно детальным

09 февраля 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

У Такера сложилось впечатление, что отвержение Западом России глубоко ранит Путина Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным оказалось чрезвычайно детальным. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон после беседы с российским лидером. Он отметил, что особенно подробно удалось поговорить о предпосылках украинского кризиса. «Я получил чрезвычайно детальный ответ о предпосылках украинского кризиса. Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным оказалось чрезвычайно детальным», — сообщил Карлсон на видео, опубликованном на его официальном сайте. Журналист отметил, что у него сложилось впечатление, будто отвержение Западом России глубоко ранит Путина и отметил готовность российского лидер к мирному урегулированию кризиса на Укране. Интервью с Путин длилось два часа. За это время президент РФ, рассказал о патриотизме в России, целях СВО, выразил свою точку зрения виновных в подрывах на «Северных потока» и другом.

Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным оказалось чрезвычайно детальным. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон после беседы с российским лидером. Он отметил, что особенно подробно удалось поговорить о предпосылках украинского кризиса. «Я получил чрезвычайно детальный ответ о предпосылках украинского кризиса. Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным оказалось чрезвычайно детальным», — сообщил Карлсон на видео, опубликованном на его официальном сайте. Журналист отметил, что у него сложилось впечатление, будто отвержение Западом России глубоко ранит Путина и отметил готовность российского лидер к мирному урегулированию кризиса на Укране. Интервью с Путин длилось два часа. За это время президент РФ, рассказал о патриотизме в России, целях СВО, выразил свою точку зрения виновных в подрывах на «Северных потока» и другом.