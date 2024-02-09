Карлсон рассказал о впечатлении от интервью с Путиным

Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным оказалось чрезвычайно детальным. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон после беседы с российским лидером. Он отметил, что особенно подробно удалось поговорить о предпосылках украинского кризиса.
«Я получил чрезвычайно детальный ответ о предпосылках украинского кризиса. Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным оказалось чрезвычайно детальным», — сообщил Карлсон на видео, опубликованном на его официальном сайте. Журналист отметил, что у него сложилось впечатление, будто отвержение Западом России глубоко ранит Путина и отметил готовность российского лидер к мирному урегулированию кризиса на Укране.
Интервью с Путин длилось два часа. За это время президент РФ, рассказал о патриотизме в России, целях СВО, выразил свою точку зрения виновных в подрывах на «Северных потока» и другом.
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