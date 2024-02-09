Россию атаковали 19 беспилотников за ночь

Украина атаковала территории Орловской, Брянской и Курской областей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства противовоздушной обороны ВС РФ за ночь сбили 19 беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
«Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении военного ведомства. Там уточнили, что БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью и акваторией Черного моря.
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