Россию атаковали 19 беспилотников за ночь

МО РФ: над территорией России сбили 19 беспилотников за ночь
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Украина атаковала территории Орловской, Брянской и Курской областей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Средства противовоздушной обороны ВС РФ за ночь сбили 19 беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении военного ведомства. Там уточнили, что БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью и акваторией Черного моря.

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Средства противовоздушной обороны ВС РФ за ночь сбили 19 беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны страны. «Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении военного ведомства. Там уточнили, что БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью и акваторией Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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