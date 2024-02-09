Уральские регионы продолжают дружить с зарубежными городами-побратимами

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Заседание совета представителей иностранных государств при главе Екатеринбурга. Екатеринбург, харлов александр
Александр Харлов сказал, что жители многих зарубежных городов не хотят рвать связи с Россией Фото:

Несмотря на осложнившуюся международную обстановку, отношения регионов УрФО и Пермского края с так называемыми недружественными странами продолжаются. Многие зарубежные города-побратимы стремятся сохранить связи, а некоторые иностранные бизнесмены даже переезжают на Урал. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

«У нас есть интересные примеры, когда иностранные бизнесмены приезжают на Урал, привозят к нам свое производство, свое ноу-хау — это в области энергетики, производства медоборудования и даже производства сыров. По понятным причинам не буду называть бизнесменов и предприятия, чтобы не навлечь на них санкции», — сказал Харлов.

Он отметил, что и на уровне муниципалитетов города-побратимы из недружественных стран не стремятся разорвать отношения. Более того, Пермь, Екатеринбург, Верхняя Пышма и другие города УрФО продолжают получать поздравления от зарубежных партнеров с Новым годом, с 300-летними юбилеями, днем России и другими праздниками.

«Например, у Магнитогорска есть город-побратим в Германии — Бранденбург-на-Хафеле. Так еще полгода назад оттуда пришло письмо, которое подписали 300 жителей города. Они сказали, что несмотря на политические катаклизмы, считают приоритетом сохранение дружественных отношений с Магнитогорском. То есть люди стремятся общаться и поддерживать ручеек, который нас связывает», — добавил Александр Харлов.

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Несмотря на осложнившуюся международную обстановку, отношения регионов УрФО и Пермского края с так называемыми недружественными странами продолжаются. Многие зарубежные города-побратимы стремятся сохранить связи, а некоторые иностранные бизнесмены даже переезжают на Урал. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. «У нас есть интересные примеры, когда иностранные бизнесмены приезжают на Урал, привозят к нам свое производство, свое ноу-хау — это в области энергетики, производства медоборудования и даже производства сыров. По понятным причинам не буду называть бизнесменов и предприятия, чтобы не навлечь на них санкции», — сказал Харлов. Он отметил, что и на уровне муниципалитетов города-побратимы из недружественных стран не стремятся разорвать отношения. Более того, Пермь, Екатеринбург, Верхняя Пышма и другие города УрФО продолжают получать поздравления от зарубежных партнеров с Новым годом, с 300-летними юбилеями, днем России и другими праздниками. «Например, у Магнитогорска есть город-побратим в Германии — Бранденбург-на-Хафеле. Так еще полгода назад оттуда пришло письмо, которое подписали 300 жителей города. Они сказали, что несмотря на политические катаклизмы, считают приоритетом сохранение дружественных отношений с Магнитогорском. То есть люди стремятся общаться и поддерживать ручеек, который нас связывает», — добавил Александр Харлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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