Уральские регионы продолжают дружить с зарубежными городами-побратимами

09 февраля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Александр Харлов сказал, что жители многих зарубежных городов не хотят рвать связи с Россией Фото: Илья Московец © URA.RU Несмотря на осложнившуюся международную обстановку, отношения регионов УрФО и Пермского края с так называемыми недружественными странами продолжаются. Многие зарубежные города-побратимы стремятся сохранить связи, а некоторые иностранные бизнесмены даже переезжают на Урал. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. «У нас есть интересные примеры, когда иностранные бизнесмены приезжают на Урал, привозят к нам свое производство, свое ноу-хау — это в области энергетики, производства медоборудования и даже производства сыров. По понятным причинам не буду называть бизнесменов и предприятия, чтобы не навлечь на них санкции», — сказал Харлов. Он отметил, что и на уровне муниципалитетов города-побратимы из недружественных стран не стремятся разорвать отношения. Более того, Пермь, Екатеринбург, Верхняя Пышма и другие города УрФО продолжают получать поздравления от зарубежных партнеров с Новым годом, с 300-летними юбилеями, днем России и другими праздниками. «Например, у Магнитогорска есть город-побратим в Германии — Бранденбург-на-Хафеле. Так еще полгода назад оттуда пришло письмо, которое подписали 300 жителей города. Они сказали, что несмотря на политические катаклизмы, считают приоритетом сохранение дружественных отношений с Магнитогорском. То есть люди стремятся общаться и поддерживать ручеек, который нас связывает», — добавил Александр Харлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на осложнившуюся международную обстановку, отношения регионов УрФО и Пермского края с так называемыми недружественными странами продолжаются. Многие зарубежные города-побратимы стремятся сохранить связи, а некоторые иностранные бизнесмены даже переезжают на Урал. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. «У нас есть интересные примеры, когда иностранные бизнесмены приезжают на Урал, привозят к нам свое производство, свое ноу-хау — это в области энергетики, производства медоборудования и даже производства сыров. По понятным причинам не буду называть бизнесменов и предприятия, чтобы не навлечь на них санкции», — сказал Харлов. Он отметил, что и на уровне муниципалитетов города-побратимы из недружественных стран не стремятся разорвать отношения. Более того, Пермь, Екатеринбург, Верхняя Пышма и другие города УрФО продолжают получать поздравления от зарубежных партнеров с Новым годом, с 300-летними юбилеями, днем России и другими праздниками. «Например, у Магнитогорска есть город-побратим в Германии — Бранденбург-на-Хафеле. Так еще полгода назад оттуда пришло письмо, которое подписали 300 жителей города. Они сказали, что несмотря на политические катаклизмы, считают приоритетом сохранение дружественных отношений с Магнитогорском. То есть люди стремятся общаться и поддерживать ручеек, который нас связывает», — добавил Александр Харлов.