Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын,  stock
КНДР оккупирует Южную Корею в случае чрезвычайных обстоятельств, заявил Ким Чен Ын Фото:

КНДР готова оккупировать Южную Корею ради своей безопасности. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — сказал глава КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство страны. Он также назвал Южную Корею марионетками, которые являются неизменным главным врагом Пхеньяна.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что главным противником Северной Кореи и самым враждебным для нее государством является Южная Корея. Он отмечал, что страна не планирует первой начинать конфликт, но должна быть готовой уничтожить Республику Корея, передает MK.RU.

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КНДР готова оккупировать Южную Корею ради своей безопасности. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. «Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — сказал глава КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство страны. Он также назвал Южную Корею марионетками, которые являются неизменным главным врагом Пхеньяна. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что главным противником Северной Кореи и самым враждебным для нее государством является Южная Корея. Он отмечал, что страна не планирует первой начинать конфликт, но должна быть готовой уничтожить Республику Корея, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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