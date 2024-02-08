08 февраля 2024

На челябинских федеральных трассах досрочно открыли новые надземные переходы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж пешеходного моста на трассе М5 Урал на станции Таскино. Челябинск, пешеходный мост, металлоконструкция, росавтодор, монтаж моста
Монтаж переходов завершили на несколько месяцев раньше запланированного срока Фото:

На трассах М-5 и А-310 в Челябинской области досрочно закончили установку надземных пешеходных переходов. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В Челябинской области досрочно введены в эксплуатацию два надземных пешеходных перехода. Ранее запланированного построены объекты на трассах: М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, и А-310 Челябинск-Троицк — граница с республикой Казахстан», — сообщили URA.RU в южноуральском Росавтодоре.

Управление закончило строительство в 2023 году, за несколько месяцев до планируемой даты. В 2024 году надземные переходы ввели в эксплуатацию на 58 километре М-5 «Урал» вблизи поселка Таскино и 43 километре А-310 вблизи поселка Сары. Интенсивность движения там достигает 20 тысяч автомобилей в сутки, отметили в Упрдоре.

Новые переходы установили на км 58 (пос. Таскино) трассы М-5, подъезд к Екатеринбургу, и км 43 (пос. Сары) дороги А-310
Новые переходы установили на км 58 (пос. Таскино) трассы М-5, подъезд к Екатеринбургу, и км 43 (пос. Сары) дороги А-310

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На трассах М-5 и А-310 в Челябинской области досрочно закончили установку надземных пешеходных переходов. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В Челябинской области досрочно введены в эксплуатацию два надземных пешеходных перехода. Ранее запланированного построены объекты на трассах: М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, и А-310 Челябинск-Троицк — граница с республикой Казахстан», — сообщили URA.RU в южноуральском Росавтодоре. Управление закончило строительство в 2023 году, за несколько месяцев до планируемой даты. В 2024 году надземные переходы ввели в эксплуатацию на 58 километре М-5 «Урал» вблизи поселка Таскино и 43 километре А-310 вблизи поселка Сары. Интенсивность движения там достигает 20 тысяч автомобилей в сутки, отметили в Упрдоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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