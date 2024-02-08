На челябинских федеральных трассах досрочно открыли новые надземные переходы. Фото

09 февраля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Монтаж переходов завершили на несколько месяцев раньше запланированного срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассах М-5 и А-310 в Челябинской области досрочно закончили установку надземных пешеходных переходов. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В Челябинской области досрочно введены в эксплуатацию два надземных пешеходных перехода. Ранее запланированного построены объекты на трассах: М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, и А-310 Челябинск-Троицк — граница с республикой Казахстан», — сообщили URA.RU в южноуральском Росавтодоре. Управление закончило строительство в 2023 году, за несколько месяцев до планируемой даты. В 2024 году надземные переходы ввели в эксплуатацию на 58 километре М-5 «Урал» вблизи поселка Таскино и 43 километре А-310 вблизи поселка Сары. Интенсивность движения там достигает 20 тысяч автомобилей в сутки, отметили в Упрдоре. Новые переходы установили на км 58 (пос. Таскино) трассы М-5, подъезд к Екатеринбургу, и км 43 (пос. Сары) дороги А-310 фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»

На трассах М-5 и А-310 в Челябинской области досрочно закончили установку надземных пешеходных переходов. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В Челябинской области досрочно введены в эксплуатацию два надземных пешеходных перехода. Ранее запланированного построены объекты на трассах: М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, и А-310 Челябинск-Троицк — граница с республикой Казахстан», — сообщили URA.RU в южноуральском Росавтодоре. Управление закончило строительство в 2023 году, за несколько месяцев до планируемой даты. В 2024 году надземные переходы ввели в эксплуатацию на 58 километре М-5 «Урал» вблизи поселка Таскино и 43 километре А-310 вблизи поселка Сары. Интенсивность движения там достигает 20 тысяч автомобилей в сутки, отметили в Упрдоре.