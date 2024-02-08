08 февраля 2024

Жительнице ХМАО грозит до трех лет колонии за незаконную прописку мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рука в объектив, проверка документов, нелегалы, не снимать
Жительница Сургута незаконно прописала у себя двух мигрантов и одного гражданина РФ Фото:

На жительницу Сургута возбудили три уголовных дела за незаконную прописку двух мигрантов и одного гражданина РФ. Подозреваемой грозит тюремный срок до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В период с 15 по 21 января 2024 года сургутянка осуществила фиктивную регистрацию одного гражданина РФ и двух жительниц сопряженных государств по месту пребывания в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении. С момента регистрации граждане по указанному адресу не проживали. В отношении фигурантки возбуждено три уголовных дела», — говорится в сообщении.

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На жительницу Сургута возбудили три уголовных дела за незаконную прописку двух мигрантов и одного гражданина РФ. Подозреваемой грозит тюремный срок до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В период с 15 по 21 января 2024 года сургутянка осуществила фиктивную регистрацию одного гражданина РФ и двух жительниц сопряженных государств по месту пребывания в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении. С момента регистрации граждане по указанному адресу не проживали. В отношении фигурантки возбуждено три уголовных дела», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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