Жительнице ХМАО грозит до трех лет колонии за незаконную прописку мигрантов

Жительница Сургута незаконно прописала у себя двух мигрантов и одного гражданина РФ
На жительницу Сургута возбудили три уголовных дела за незаконную прописку двух мигрантов и одного гражданина РФ. Подозреваемой грозит тюремный срок до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«В период с 15 по 21 января 2024 года сургутянка осуществила фиктивную регистрацию одного гражданина РФ и двух жительниц сопряженных государств по месту пребывания в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении. С момента регистрации граждане по указанному адресу не проживали. В отношении фигурантки возбуждено три уголовных дела», — говорится в сообщении.
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