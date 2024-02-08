Жительнице ХМАО грозит до трех лет колонии за незаконную прописку мигрантов

09 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Жительница Сургута незаконно прописала у себя двух мигрантов и одного гражданина РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (фото из архива) На жительницу Сургута возбудили три уголовных дела за незаконную прописку двух мигрантов и одного гражданина РФ. Подозреваемой грозит тюремный срок до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В период с 15 по 21 января 2024 года сургутянка осуществила фиктивную регистрацию одного гражданина РФ и двух жительниц сопряженных государств по месту пребывания в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении. С момента регистрации граждане по указанному адресу не проживали. В отношении фигурантки возбуждено три уголовных дела», — говорится в сообщении.



На жительницу Сургута возбудили три уголовных дела за незаконную прописку двух мигрантов и одного гражданина РФ. Подозреваемой грозит тюремный срок до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В период с 15 по 21 января 2024 года сургутянка осуществила фиктивную регистрацию одного гражданина РФ и двух жительниц сопряженных государств по месту пребывания в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении. С момента регистрации граждане по указанному адресу не проживали. В отношении фигурантки возбуждено три уголовных дела», — говорится в сообщении.