Историческое здание планируют снести к середине июня 2024 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области компания из Челябинска снесет историческое здание техникума, расположенное на левом берегу, которому более 90 лет. Здание возвели в тридцатых годах прошлого века, заброшенным оно является вот уже на протяжении 15 лет.

«Здание, расположенное по адресу улица Большевистская, 11 было возведено в 1932 году. В нем располагалось сразу два учебных заведения: школа ФЗУ, созданная при управлении магнитостроя с первых месяцев строительства металлургического завода, а также индустриальный техникум», — сообщает издание «Верстов. инфо».

Как сообщает издание, 1 декабря 1940 года ФЗУ переименовали в Ремесленное училище № 1, в котором обучались более двух тысяч человек, занятия проходили в три смены. В те годы это было самое большое ремесленное училище на Урале.

ПТУ-19 вошло в состав ПТУ-97 в 1990-е годы, в 2008 году объект был передан в состав политехнического колледжа, после чего он был заброшен. На данный момент его облюбовали подростки и бомжи. Аварийным здание признали в 2023 году, а в 2024 году четырехэтажный корпус и находящийся около него гараж было решено снести окончательно.

Затем мэрия Магнитогорска объявила торги, в результате них был определен подрядчик, который снесет здание. Победителем стала компания из Челябинска. Начальная цена контракта составляла 10 млн рублей, но была снижена до 6,35 млн рублей. Здание начнут сносить уже в мае 2024 года, к середине июня демонтаж объекта планируют завершить окончательно.

В Магнитогорске на левом берегу снесут историческое здание, которому более 90 лет Фото: Яндекс карты

Аварийным здание признали в 2023 году, а в 2024 году четырехэтажный корпус и находящийся около него гараж было решено снести окончательно Фото: Яндекс карты