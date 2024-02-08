Общество В Тюмени осудили сотрудника УК, из-за которого травмировался ребенок 09 февраля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 + Ребенок травмировался на выходе из подъезда Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени осудили сотрудника УК «Партнеры на Щербакова» из-за которого травмировалась 13-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно. «Калининский районный суд г. Тюмень вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — указано в сообщении ведомства. Инцидент, по которому проводилась проверка, произошел 11 января 2022 года. 13-летняя девочка упала, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома. Тогда же ей диагностировали переломы двух грудных позвонков. В пользу пострадавшей суд взыскал 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. В Тюмени осудили сотрудника УК «Партнеры на Щербакова» из-за которого травмировалась 13-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно. «Калининский районный суд г. Тюмень вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — указано в сообщении ведомства. Инцидент, по которому проводилась проверка, произошел 11 января 2022 года. 13-летняя девочка упала, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома. Тогда же ей диагностировали переломы двух грудных позвонков. В пользу пострадавшей суд взыскал 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям