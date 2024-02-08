08 февраля 2024

В Тюмени осудили сотрудника УК, из-за которого травмировался ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок травмировался на выходе из подъезда Фото:

В Тюмени осудили сотрудника УК «Партнеры на Щербакова» из-за которого травмировалась 13-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

«Калининский районный суд г. Тюмень вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — указано в сообщении ведомства.

Инцидент, по которому проводилась проверка, произошел 11 января 2022 года. 13-летняя девочка упала, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома. Тогда же ей диагностировали переломы двух грудных позвонков. В пользу пострадавшей суд взыскал 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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В Тюмени осудили сотрудника УК «Партнеры на Щербакова» из-за которого травмировалась 13-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно. «Калининский районный суд г. Тюмень вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — указано в сообщении ведомства. Инцидент, по которому проводилась проверка, произошел 11 января 2022 года. 13-летняя девочка упала, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома. Тогда же ей диагностировали переломы двух грудных позвонков. В пользу пострадавшей суд взыскал 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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