Что произошло с пермским рынком недвижимости после новых правил льготной ипотеки

Цены на новостройки в Перми выросли на 3-4% из-за комиссии банков по ипотекам

09 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Покупателям приходится платить больше из-за нововведений банков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми с января по февраль 2024 года цены на квартиры в новостройках выросли на 3-4%. Одной из причин повышения стали изменения в выдаче льготных ипотек. Речь идет о семейной, IT, сельской и ипотеке на новостройки. О новых правилах и как это отразилось на пермском рынке недвижимости, рассказал URA.RU директор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «С января 2024 года крупные банки такие как „Сбер“, „ВТБ“, „ПСБ“, „Альфа-Банк“ выдают ипотеки по льготным программам только клиентам, которые покупают квартиру у застройщика-партнера. Это те девелоперы, которые заключили с банками договоры и с каждой сделки с использованием жилищного кредита должны заплатить банку 7-10% от суммы квартиры. Эти расходы застройщики добавляют к стоимости квартиры, что повлекло повышение цен на жилье в новостройках в среднем на 3-4%», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Он добавил, что банки стали требовать с застройщиков доплату из-за сокращения финансирования льготной ипотеки со стороны государства. Но не все ввели такие правила. «Застройщики могут предложить покупателям разную цену в зависимости от банка, где они планируют оформить ипотеку. Например, для клиентов „Сбера“ стоимость будет больше, для банка „Дом.рф“ или „УБРиР“ — меньше», — отметил собеседник агентства. Среди прочих нововведений агент по недвижимости назвал повышение первоначального взноса и увеличение пакета документов для оформления жилищного кредита. На льготную ипотеку по программе «Господдержка — 2020», которая распространяется на новостройки, первоначальный взнос с декабря 2023 года увеличили до 30%. Это не сильно повлияло на рынок, но были случаи, когда клиенты отказывались от заключения сделки. Что же касается увеличение количества документов, то стало сложнее оформить ипотеку людям с небольшим официальным заработком. Однако банки продолжают лояльно относится к заемщикам по льготным программам, так как ежемесячные платежи по ним меньше, чем по обычным кредитам. Еще одно изменение коснулось количества оформленных жилищных кредитов. С 23 декабря 2023 года семейную, IT, и сельскую ипотеку можно оформить только один раз. На ипотеку по программе «Господдержка — 2020» такое правило действует с 1 января 2023 года. «Несмотря на ограничения, пока снижение спроса на рынке недвижимости мы не наблюдаем. Но выводы делать еще рано, так как прошло мало времени», — отметил Александр Леонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми с января по февраль 2024 года цены на квартиры в новостройках выросли на 3-4%. Одной из причин повышения стали изменения в выдаче льготных ипотек. Речь идет о семейной, IT, сельской и ипотеке на новостройки. О новых правилах и как это отразилось на пермском рынке недвижимости, рассказал URA.RU директор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «С января 2024 года крупные банки такие как „Сбер“, „ВТБ“, „ПСБ“, „Альфа-Банк“ выдают ипотеки по льготным программам только клиентам, которые покупают квартиру у застройщика-партнера. Это те девелоперы, которые заключили с банками договоры и с каждой сделки с использованием жилищного кредита должны заплатить банку 7-10% от суммы квартиры. Эти расходы застройщики добавляют к стоимости квартиры, что повлекло повышение цен на жилье в новостройках в среднем на 3-4%», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Он добавил, что банки стали требовать с застройщиков доплату из-за сокращения финансирования льготной ипотеки со стороны государства. Но не все ввели такие правила. «Застройщики могут предложить покупателям разную цену в зависимости от банка, где они планируют оформить ипотеку. Например, для клиентов „Сбера“ стоимость будет больше, для банка „Дом.рф“ или „УБРиР“ — меньше», — отметил собеседник агентства. Среди прочих нововведений агент по недвижимости назвал повышение первоначального взноса и увеличение пакета документов для оформления жилищного кредита. На льготную ипотеку по программе «Господдержка — 2020», которая распространяется на новостройки, первоначальный взнос с декабря 2023 года увеличили до 30%. Это не сильно повлияло на рынок, но были случаи, когда клиенты отказывались от заключения сделки. Что же касается увеличение количества документов, то стало сложнее оформить ипотеку людям с небольшим официальным заработком. Однако банки продолжают лояльно относится к заемщикам по льготным программам, так как ежемесячные платежи по ним меньше, чем по обычным кредитам. Еще одно изменение коснулось количества оформленных жилищных кредитов. С 23 декабря 2023 года семейную, IT, и сельскую ипотеку можно оформить только один раз. На ипотеку по программе «Господдержка — 2020» такое правило действует с 1 января 2023 года. «Несмотря на ограничения, пока снижение спроса на рынке недвижимости мы не наблюдаем. Но выводы делать еще рано, так как прошло мало времени», — отметил Александр Леонов.