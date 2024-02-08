08 февраля 2024

В ХМАО мужчина сдал Росгвардии позолоченное ружье 19 века

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Мужчина сдал Росгвардии раритетное оружие 19 века Фото:

В ХМАО местный житель сдал сотрудникам Росгвардии позолоченное ружье 19 века. Мужчина случайно нашел раритетное оружие. Об этом рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Михаил Клепалов во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В конце прошлого года гражданин принес и сдал нам ружье, которое было изготовлено в 1863 году. Иностранного производства, мы даже пока не установили что это за модель. Оно позолочено, внутренняя часть ствола также покрыта золотом. В идеальном состоянии», — рассказал Михаил Клепалов. Сейчас решается вопрос о передаче раритетного оружия в музей.

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В ХМАО местный житель сдал сотрудникам Росгвардии позолоченное ружье 19 века. Мужчина случайно нашел раритетное оружие. Об этом рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Михаил Клепалов во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В конце прошлого года гражданин принес и сдал нам ружье, которое было изготовлено в 1863 году. Иностранного производства, мы даже пока не установили что это за модель. Оно позолочено, внутренняя часть ствола также покрыта золотом. В идеальном состоянии», — рассказал Михаил Клепалов. Сейчас решается вопрос о передаче раритетного оружия в музей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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