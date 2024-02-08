В ХМАО мужчина сдал Росгвардии позолоченное ружье 19 века

Мужчина сдал Росгвардии раритетное оружие 19 века
В ХМАО местный житель сдал сотрудникам Росгвардии позолоченное ружье 19 века. Мужчина случайно нашел раритетное оружие. Об этом рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Михаил Клепалов во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«В конце прошлого года гражданин принес и сдал нам ружье, которое было изготовлено в 1863 году. Иностранного производства, мы даже пока не установили что это за модель. Оно позолочено, внутренняя часть ствола также покрыта золотом. В идеальном состоянии», — рассказал Михаил Клепалов. Сейчас решается вопрос о передаче раритетного оружия в музей.
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