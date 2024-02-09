Песков рассказал, что на Западе будут делать с интервью Путина Карлсону

Песков: на Западе будут анализировать интервью Путина Карлсону
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
На Западе присутствует профессиональное нежелание публиковать интервью с Путиным, считает Дмитрий Песков Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Западные СМИ будут изучать и анализировать интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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URA.RU опубликовало интервью Путина Такеру Карлсону на русском языке

«Никакой истерики и паники не видим. Они будут очень внимательно изучать это интервью, будут анализировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что есть тенденции к тому, что на Западе присутствует профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону.

По его словам, в западных странах свой раскол в медиа — политический, корпоративный и очень жесткий. Поэтому, отметил Песков, существует определенная ревность в профессии, но со временем последует глубокий анализ интервью. Но интерес к беседе высокий — никто с этим спорить не будет, заключил пресс-секретарь.

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Западные СМИ будут изучать и анализировать интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Никакой истерики и паники не видим. Они будут очень внимательно изучать это интервью, будут анализировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что есть тенденции к тому, что на Западе присутствует профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону. По его словам, в западных странах свой раскол в медиа — политический, корпоративный и очень жесткий. Поэтому, отметил Песков, существует определенная ревность в профессии, но со временем последует глубокий анализ интервью. Но интерес к беседе высокий — никто с этим спорить не будет, заключил пресс-секретарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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