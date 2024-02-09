Песков рассказал, что на Западе будут делать с интервью Путина Карлсону

Песков: на Западе будут анализировать интервью Путина Карлсону

09 февраля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

На Западе присутствует профессиональное нежелание публиковать интервью с Путиным, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Западные СМИ будут изучать и анализировать интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Новость по теме URA.RU опубликовало интервью Путина Такеру Карлсону на русском языке «Никакой истерики и паники не видим. Они будут очень внимательно изучать это интервью, будут анализировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что есть тенденции к тому, что на Западе присутствует профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону. По его словам, в западных странах свой раскол в медиа — политический, корпоративный и очень жесткий. Поэтому, отметил Песков, существует определенная ревность в профессии, но со временем последует глубокий анализ интервью. Но интерес к беседе высокий — никто с этим спорить не будет, заключил пресс-секретарь.

Западные СМИ будут изучать и анализировать интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Никакой истерики и паники не видим. Они будут очень внимательно изучать это интервью, будут анализировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что есть тенденции к тому, что на Западе присутствует профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону. По его словам, в западных странах свой раскол в медиа — политический, корпоративный и очень жесткий. Поэтому, отметил Песков, существует определенная ревность в профессии, но со временем последует глубокий анализ интервью. Но интерес к беседе высокий — никто с этим спорить не будет, заключил пресс-секретарь.