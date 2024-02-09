Песков рассказал, что на Западе будут делать с интервью Путина Карлсону

Западные СМИ будут изучать и анализировать интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никакой истерики и паники не видим. Они будут очень внимательно изучать это интервью, будут анализировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что есть тенденции к тому, что на Западе присутствует профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону.
По его словам, в западных странах свой раскол в медиа — политический, корпоративный и очень жесткий. Поэтому, отметил Песков, существует определенная ревность в профессии, но со временем последует глубокий анализ интервью. Но интерес к беседе высокий — никто с этим спорить не будет, заключил пресс-секретарь.
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