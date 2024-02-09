URA.RU опубликовало интервью Путина Такеру Карлсону на русском языке

Путин в интервью Карлсону: Россия и Украина рано или поздно договорятся

09 февраля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Американский журналист Такер Карлсон в Москве взял интервью у российского президента Владимира Путина. Его опубликовали 9 февраля. Карлсон убежден, что население англоязычных стран ничего не знает о конфликте на Украине, поскольку западные СМИ не раскрывают всей правды. Путин же выразил увернность, что Россия и Украина рано или поздно договорятся. О том, где посмотреть интервью Путина на русском языке — в материале URA.RU. URA.RU опубликовало полную версию интервью главы государства на русском языке в социальной сети «ВКонтакте» и на Rutube. На сайте Кремля также выпустили текст разговора и его запись. «Рано или поздно договоримся с Украиной», — констатировал Путин во время интервью. Помимо этого, видеозапись можно посмотреть на сайте Такера Карлсона. Также оно опубликовано в соцсети X, где набрало уже более 60 миллионов просмотров. Интервью Путина журналисту Карлсону опубликовали 9 февраля. В беседе глава РФ заявил, что страна готова к переговорам с Украиной. Он также рассказал, как Зеленский обманул своих избирателей и сообщил, о чем говорил с украинским лидером. Кроме того, Путин объяснил журналисту то, как начались взаимоотношения Москвы и Киева. О том, что российский лидер сказал о ситуации на Украине — в материале URA.RU.