Предприятие по производству рыбной продукции «Приобье» из Салехарда получило две награды на международном конкурсе «Лучший продукт-2024» прошедшем в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Ямальское предприятие признано лучшим в номинации „Рыбная и иная продукция из водных биоресурсов“. Конкурсанты представили для дегустации чира (щекура). Члены жюри особо отметили слабосоленого пряного, а также щекура холодного копчения», — рассказали на портале окружного правительства. Эта продукция получила золотую медаль конкурса.
Помимо золота, «Приобье» было отмечено серебряной медалью за продукт юкола — сушено-вяленой спинки щекура. Благодаря всероссийскому признанию, ямальский сельскохозяйственный кооператив сможет использовать логотипы наград на упаковках своих продуктов.
Представители предприятия-победителя международного конкурса «Лучший продукт-2024» сельскохозяйственного кооператива «Приобье»
Предприятие по производству рыбной продукции «Приобье» из Салехарда получило две награды на международном конкурсе «Лучший продукт-2024» прошедшем в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Ямальское предприятие признано лучшим в номинации „Рыбная и иная продукция из водных биоресурсов“. Конкурсанты представили для дегустации чира (щекура). Члены жюри особо отметили слабосоленого пряного, а также щекура холодного копчения», — рассказали на портале окружного правительства. Эта продукция получила золотую медаль конкурса. Помимо золота, «Приобье» было отмечено серебряной медалью за продукт юкола — сушено-вяленой спинки щекура. Благодаря всероссийскому признанию, ямальский сельскохозяйственный кооператив сможет использовать логотипы наград на упаковках своих продуктов.