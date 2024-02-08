08 февраля 2024

Ямальцы покорили Москву своей рыбной продукцией. Фото

Ямальское предприятие «Приобье» стало лучшим на международном конкурсе в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, рыба, пресервы
Продукция ямальцев завоевала золото и серебро на конкурсе (архивное фото) Фото:

Предприятие по производству рыбной продукции «Приобье» из Салехарда получило две награды на международном конкурсе «Лучший продукт-2024» прошедшем в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Ямальское предприятие признано лучшим в номинации „Рыбная и иная продукция из водных биоресурсов“. Конкурсанты представили для дегустации чира (щекура). Члены жюри особо отметили слабосоленого пряного, а также щекура холодного копчения», — рассказали на портале окружного правительства. Эта продукция получила золотую медаль конкурса.

Помимо золота, «Приобье» было отмечено серебряной медалью за продукт юкола — сушено-вяленой спинки щекура. Благодаря всероссийскому признанию, ямальский сельскохозяйственный кооператив сможет использовать логотипы наград на упаковках своих продуктов.

Представители предприятия-победителя международного конкурса «Лучший продукт-2024» сельскохозяйственного кооператива «Приобье»
Представители предприятия-победителя международного конкурса «Лучший продукт-2024» сельскохозяйственного кооператива «Приобье»
Фото:

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Предприятие по производству рыбной продукции «Приобье» из Салехарда получило две награды на международном конкурсе «Лучший продукт-2024» прошедшем в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Ямальское предприятие признано лучшим в номинации „Рыбная и иная продукция из водных биоресурсов“. Конкурсанты представили для дегустации чира (щекура). Члены жюри особо отметили слабосоленого пряного, а также щекура холодного копчения», — рассказали на портале окружного правительства. Эта продукция получила золотую медаль конкурса. Помимо золота, «Приобье» было отмечено серебряной медалью за продукт юкола — сушено-вяленой спинки щекура. Благодаря всероссийскому признанию, ямальский сельскохозяйственный кооператив сможет использовать логотипы наград на упаковках своих продуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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