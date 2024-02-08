Силуанов оценил выполнение индивидуальной программы развития Курганской области

09 февраля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов приехал в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Глава Минфина Силуанов посетил Курган Министр финансов России Антон Силуанов положительно оценивает итоги выполнения индивидуальной программы развития Курганской области. Об этом он сообщил на совещании в Кургане, передает корреспондент URA.RU. «В целом программа выполнена. Посмотрели показатели социально-экономического развития региона за прошлый год. Видим положительную динамику по всем ключевым позициям. В экономике, в доходах людей, инвестициях, рабочих местах, сокращении безработицы. Например, темпы роста реальных доходов на душу населения запланировали на 11,7%. По итогам прошлого года этот показатель достигнут. Все, что планировали или выполняется, или находится в плановых значениях. Это очень здорово», — сказал министр. Силанов отметил, что Курганская область вкладывала средства в производство, что важно. В регионе активно работает индустриальный парк. Совещание с министром в Кургане началось с торжественного открытия музея в Белозерском округе. Для Силуанова и участников совещания провели виртуальную экскурсию по новому учреждению. Музей находится в бывшем купеческом доме. Открытие состоялось благодаря национальному проекту «Культура», финансовой поддержке федерального бюджета. В Белозерском округе Курганской области расположено несколько исторических достопримечательностей. На совещании с министром финансов Антоном Силуановым в Кургане прошло торжественное открытие музея в Белозерском округе в режиме видеоконференцсвязи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр финансов России Антон Силуанов положительно оценивает итоги выполнения индивидуальной программы развития Курганской области. Об этом он сообщил на совещании в Кургане, передает корреспондент URA.RU. «В целом программа выполнена. Посмотрели показатели социально-экономического развития региона за прошлый год. Видим положительную динамику по всем ключевым позициям. В экономике, в доходах людей, инвестициях, рабочих местах, сокращении безработицы. Например, темпы роста реальных доходов на душу населения запланировали на 11,7%. По итогам прошлого года этот показатель достигнут. Все, что планировали или выполняется, или находится в плановых значениях. Это очень здорово», — сказал министр. Силанов отметил, что Курганская область вкладывала средства в производство, что важно. В регионе активно работает индустриальный парк. Совещание с министром в Кургане началось с торжественного открытия музея в Белозерском округе. Для Силуанова и участников совещания провели виртуальную экскурсию по новому учреждению. Музей находится в бывшем купеческом доме. Открытие состоялось благодаря национальному проекту «Культура», финансовой поддержке федерального бюджета. В Белозерском округе Курганской области расположено несколько исторических достопримечательностей.