08 февраля 2024

В ХМАО водителей массово штрафуют из-за телефонных разговоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, автомобилист, разговаривает по телефону за рулём, водитель, шофер
В ХМАО за 2023 год водителей оштрафовали 1 294 раз за разговоры по телефону во время езды за рулем Фото:

В ХМАО за 2023 год водители транспортных средств попались за разговорами по телефону во время езды 1 294 раз. В сравнении с 2022 годом количество таких нарушений выросло в полтора раза, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по ХМАО.

«По итогам 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции ХМАО пресечено 1 294 нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства. А в 2022 году — 814», — говорится в сообщении.

По количеству нарушений в ХМАО лидирует Нижневартовский и Сургутский районы. «Наибольшее количество данной категории выявлено в Нижневартовском (324) и Сургутском (511) районах.

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В ХМАО за 2023 год водители транспортных средств попались за разговорами по телефону во время езды 1 294 раз. В сравнении с 2022 годом количество таких нарушений выросло в полтора раза, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по ХМАО. «По итогам 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции ХМАО пресечено 1 294 нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства. А в 2022 году — 814», — говорится в сообщении. По количеству нарушений в ХМАО лидирует Нижневартовский и Сургутский районы. «Наибольшее количество данной категории выявлено в Нижневартовском (324) и Сургутском (511) районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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