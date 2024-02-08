В ХМАО водителей массово штрафуют из-за телефонных разговоров

09 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

В ХМАО за 2023 год водителей оштрафовали 1 294 раз за разговоры по телефону во время езды за рулем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО за 2023 год водители транспортных средств попались за разговорами по телефону во время езды 1 294 раз. В сравнении с 2022 годом количество таких нарушений выросло в полтора раза, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по ХМАО. «По итогам 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции ХМАО пресечено 1 294 нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства. А в 2022 году — 814», — говорится в сообщении. По количеству нарушений в ХМАО лидирует Нижневартовский и Сургутский районы. «Наибольшее количество данной категории выявлено в Нижневартовском (324) и Сургутском (511) районах.

В ХМАО за 2023 год водители транспортных средств попались за разговорами по телефону во время езды 1 294 раз. В сравнении с 2022 годом количество таких нарушений выросло в полтора раза, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по ХМАО. «По итогам 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции ХМАО пресечено 1 294 нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства. А в 2022 году — 814», — говорится в сообщении. По количеству нарушений в ХМАО лидирует Нижневартовский и Сургутский районы. «Наибольшее количество данной категории выявлено в Нижневартовском (324) и Сургутском (511) районах.