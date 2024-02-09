В России подешевели шины для легковых автомобилей

В России шины для легковых автомобилей подешевели на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Колеса и диски. Курган, колеса, шины, резина
Приход новых марок шин обеспечил снижение стоимости Фото:

В России шины для легковушек подешевели на 5%. Об этом сообщили в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак».

«Средневзвешенная цена на легковую шину в 2023 г. оказалась на 5% ниже, чем в 2022 г., и составила 6142 рублей», — сообщил telegram-канале «Честный знак». Шины для грузовых автомобилей, наоборот, подорожали на пять процентов, до 24 231 рублей, а шины для сельхозтехники остались на уровне прошлого года — 14 600 рублей.

Объем предложения на рынке в течение года увеличился с 64,7 до 70,65 млн покрышек. Российские заводы обеспечили 58% из этого числа. Снижение стоимости обеспечил приход новых иностранных марок.

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В России шины для легковушек подешевели на 5%. Об этом сообщили в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак». «Средневзвешенная цена на легковую шину в 2023 г. оказалась на 5% ниже, чем в 2022 г., и составила 6142 рублей», — сообщил telegram-канале «Честный знак». Шины для грузовых автомобилей, наоборот, подорожали на пять процентов, до 24 231 рублей, а шины для сельхозтехники остались на уровне прошлого года — 14 600 рублей. Объем предложения на рынке в течение года увеличился с 64,7 до 70,65 млн покрышек. Российские заводы обеспечили 58% из этого числа. Снижение стоимости обеспечил приход новых иностранных марок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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