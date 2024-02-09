В России подешевели шины для легковых автомобилей

В России шины для легковых автомобилей подешевели на 5%

09 февраля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Приход новых марок шин обеспечил снижение стоимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России шины для легковушек подешевели на 5%. Об этом сообщили в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак». «Средневзвешенная цена на легковую шину в 2023 г. оказалась на 5% ниже, чем в 2022 г., и составила 6142 рублей», — сообщил telegram-канале «Честный знак». Шины для грузовых автомобилей, наоборот, подорожали на пять процентов, до 24 231 рублей, а шины для сельхозтехники остались на уровне прошлого года — 14 600 рублей. Объем предложения на рынке в течение года увеличился с 64,7 до 70,65 млн покрышек. Российские заводы обеспечили 58% из этого числа. Снижение стоимости обеспечил приход новых иностранных марок.

В России шины для легковушек подешевели на 5%. Об этом сообщили в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак». «Средневзвешенная цена на легковую шину в 2023 г. оказалась на 5% ниже, чем в 2022 г., и составила 6142 рублей», — сообщил telegram-канале «Честный знак». Шины для грузовых автомобилей, наоборот, подорожали на пять процентов, до 24 231 рублей, а шины для сельхозтехники остались на уровне прошлого года — 14 600 рублей. Объем предложения на рынке в течение года увеличился с 64,7 до 70,65 млн покрышек. Российские заводы обеспечили 58% из этого числа. Снижение стоимости обеспечил приход новых иностранных марок.