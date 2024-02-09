Жители Кургана массово пожаловались на заваленные снегом дороги и парковки

09 февраля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

По мнению местных жителей, коммунальщики прилагают недостаточно усилий для расчистки улиц от снега Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Кургана столкнулись проблемой расчистки дорог и парковок от снега. Об этом горожане массово пишут на портале «Обратись». «В Кургане у детсада №6 несколько дней не чистят территорию парковки на въезде. Машины застревают. Ноги утопают по колено в рыхлом снеге. Дети вообще по нему идти не могут, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями», — указано в одном из таких обращений. Специалисты департамента развития городского хозяйства мэрии подготовили ответ. Работы на обозначенном участке будут выполнены до 21 февраля, пояснили в ведомстве. Судя по публикациям на портале, с похожими проблемами столкнулись жители Шадринска. Ранее курганцы жаловались на плохо убранные от снега придомовые территории. В администрации города пояснили, что за это отвечают управляющие компании. Населению пообещали организовать выездные проверки по дворам, чтобы оценить качество выполненных работ.

Жители Кургана столкнулись проблемой расчистки дорог и парковок от снега. Об этом горожане массово пишут на портале «Обратись». «В Кургане у детсада №6 несколько дней не чистят территорию парковки на въезде. Машины застревают. Ноги утопают по колено в рыхлом снеге. Дети вообще по нему идти не могут, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями», — указано в одном из таких обращений. Специалисты департамента развития городского хозяйства мэрии подготовили ответ. Работы на обозначенном участке будут выполнены до 21 февраля, пояснили в ведомстве. Судя по публикациям на портале, с похожими проблемами столкнулись жители Шадринска. Ранее курганцы жаловались на плохо убранные от снега придомовые территории. В администрации города пояснили, что за это отвечают управляющие компании. Населению пообещали организовать выездные проверки по дворам, чтобы оценить качество выполненных работ.