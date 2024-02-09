В Екатеринбурге 9 февраля начались поиски 65-летней Минслу Стрийняк. У пенсионерки возможна потеря памяти, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропала Минслу Стрийняк 1958 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти. Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Пенсионерка была одета темно-синею куртку, розовые штаны, темно-бордовые ботинки и темно-серую шапку.
Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Наталья (Пума) 8(904)383-17-48.
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