09 февраля 2024

В Екатеринбурге пропала 65-летняя женщина с потерей памяти. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионерка, зима, парк, женщина, бабушка
Поиски пенсионерки начались 9 февраля Фото:

В Екатеринбурге 9 февраля начались поиски 65-летней Минслу Стрийняк. У пенсионерки возможна потеря памяти, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропала Минслу Стрийняк 1958 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти. Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Пенсионерка была одета темно-синею куртку, розовые штаны, темно-бордовые ботинки и темно-серую шапку.

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Наталья (Пума) 8(904)383-17-48.

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В Екатеринбурге 9 февраля начались поиски 65-летней Минслу Стрийняк. У пенсионерки возможна потеря памяти, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропала Минслу Стрийняк 1958 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти. Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Пенсионерка была одета темно-синею куртку, розовые штаны, темно-бордовые ботинки и темно-серую шапку. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Наталья (Пума) 8(904)383-17-48.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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