Песков раскрыл главную цель интервью Путина Карлсону

Песков: главная цель интервью Путина Карлсону в том, чтобы Запад услышал РФ
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал важную цель беседы Владимира Путина и Такера Карлсона Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Главная цель интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заключается в том, чтобы Запад услышал РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное, чтобы нас услышали», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным превысило 100 миллионов просмотров. Запись встречи была размещена 9 февраля.

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Главная цель интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заключается в том, чтобы Запад услышал РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Главное, чтобы нас услышали», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным превысило 100 миллионов просмотров. Запись встречи была размещена 9 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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