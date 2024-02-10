Песков раскрыл главную цель интервью Путина Карлсону

Дмитрий Песков назвал важную цель беседы Владимира Путина и Такера Карлсона
новость из сюжетаПутин дал интервью американскому журналисту Карлсону
Главная цель интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заключается в том, чтобы Запад услышал РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главное, чтобы нас услышали», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС.
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным превысило 100 миллионов просмотров. Запись встречи была размещена 9 февраля.
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