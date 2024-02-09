Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 100 млн

09 февраля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

На интервью Карлсона с Путиным отметку «нравится» поставили свыше 705 тысяч человек Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным достигло 100 млн просмотров. Такое количество набралось за более чем 13 часов после публикации в соцсети X. Запись встречи была размещена 9 февраля. Новость по теме Как Запад воспринял интервью Путина Карлсону Опубликованная в социальной сети Карлсона беседа с российским главой уже набрала 100 млн просмотров. При этом отметку «мне нравится» поставили свыше 705 тысяч человек, а число репостов беседы составило 25 тысяч пользователей. Кроме того, на YouTube-канале журналиста количество просмотров превысило пять миллионов. Интервью длилось 2 часа 6 минут. Путин ответил примерно на 60 вопросов, если считать на уточнения со стороны журналиста. Одними из главных тем беседы стали цели России на СВО и причины конфликта на Украине. По словам президента РФ, цели страны на фронте спецоперации не достигнуты. Речь идет о запрете различных неонацистских движений на Украине. Более подробно URA.RU рассказывает в своем материале.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным достигло 100 млн просмотров. Такое количество набралось за более чем 13 часов после публикации в соцсети X. Запись встречи была размещена 9 февраля. Опубликованная в социальной сети Карлсона беседа с российским главой уже набрала 100 млн просмотров. При этом отметку «мне нравится» поставили свыше 705 тысяч человек, а число репостов беседы составило 25 тысяч пользователей. Кроме того, на YouTube-канале журналиста количество просмотров превысило пять миллионов. Интервью длилось 2 часа 6 минут. Путин ответил примерно на 60 вопросов, если считать на уточнения со стороны журналиста. Одними из главных тем беседы стали цели России на СВО и причины конфликта на Украине. По словам президента РФ, цели страны на фронте спецоперации не достигнуты. Речь идет о запрете различных неонацистских движений на Украине. Более подробно URA.RU рассказывает в своем материале.