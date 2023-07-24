24 июля 2023

В Перми открыли ресторан, в котором подают пиццу с дымом. Фото

В Перми начал работу первый ресторан итальянской кухни «Перчини»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастробар "Верде". Екатеринбург, еда, пицца
Тесто для пиццы настаивают 72 часа Фото:

В бизнес-центре «Попов» открылся первый в Перми и крае ресторан итальянской кухни «Перчини». Основу его меню составляют пасты и пиццы. Одно из главных блюд — пицца на вулкане, рассказала на брифинге для журналистов бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова.

«В одной из таверн Неаполя бренд-шефу заведения поведали историю о Помпеи, которая вдохновила его на создание пиццы „Перчини“ с подачей „вулкан“. Когда мы подаем пиццу, от нее идет дым. Это наше фирменное блюдо», — отметила Носова.

Она уточнила, что тесто для пиццы готовят по особому рецепту. Его настаивают 72 часа, чтобы корочка была воздушной и хрустящей. Тесто для пасты повара тоже делают вручную из итальянской муки. Весь процесс приготовления гости ресторана могут видеть из зала, так как в ресторане открытая кухня. Но в самом зале тоже есть на что посмотреть. В его центре расположена круглогодичная летняя веранда, а стены украшают копии фресок итальянского живописца Сандро Ботичелли. Средний чек ресторана — 1300 рублей на человека.

Руководители ресторана торжественно перерезали ленточку и пригласили первых посетителей
Руководители ресторана торжественно перерезали ленточку и пригласили первых посетителей
Фото:
Пиццу делают как с традиционными итальянскими начинками, так и с необычными продуктами, например, хурмой
Пиццу делают как с традиционными итальянскими начинками, так и с необычными продуктами, например, хурмой
Фото:
Стены украшают копии фресок Сандро Ботичелли
Стены украшают копии фресок Сандро Ботичелли
Фото:

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В бизнес-центре «Попов» открылся первый в Перми и крае ресторан итальянской кухни «Перчини». Основу его меню составляют пасты и пиццы. Одно из главных блюд — пицца на вулкане, рассказала на брифинге для журналистов бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова. «В одной из таверн Неаполя бренд-шефу заведения поведали историю о Помпеи, которая вдохновила его на создание пиццы „Перчини“ с подачей „вулкан“. Когда мы подаем пиццу, от нее идет дым. Это наше фирменное блюдо», — отметила Носова. Она уточнила, что тесто для пиццы готовят по особому рецепту. Его настаивают 72 часа, чтобы корочка была воздушной и хрустящей. Тесто для пасты повара тоже делают вручную из итальянской муки. Весь процесс приготовления гости ресторана могут видеть из зала, так как в ресторане открытая кухня. Но в самом зале тоже есть на что посмотреть. В его центре расположена круглогодичная летняя веранда, а стены украшают копии фресок итальянского живописца Сандро Ботичелли. Средний чек ресторана — 1300 рублей на человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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