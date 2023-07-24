В Перми открыли ресторан, в котором подают пиццу с дымом. Фото

В Перми начал работу первый ресторан итальянской кухни «Перчини»

25 июля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Тесто для пиццы настаивают 72 часа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В бизнес-центре «Попов» открылся первый в Перми и крае ресторан итальянской кухни «Перчини». Основу его меню составляют пасты и пиццы. Одно из главных блюд — пицца на вулкане, рассказала на брифинге для журналистов бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова. «В одной из таверн Неаполя бренд-шефу заведения поведали историю о Помпеи, которая вдохновила его на создание пиццы „Перчини“ с подачей „вулкан“. Когда мы подаем пиццу, от нее идет дым. Это наше фирменное блюдо», — отметила Носова. Она уточнила, что тесто для пиццы готовят по особому рецепту. Его настаивают 72 часа, чтобы корочка была воздушной и хрустящей. Тесто для пасты повара тоже делают вручную из итальянской муки. Весь процесс приготовления гости ресторана могут видеть из зала, так как в ресторане открытая кухня. Но в самом зале тоже есть на что посмотреть. В его центре расположена круглогодичная летняя веранда, а стены украшают копии фресок итальянского живописца Сандро Ботичелли. Средний чек ресторана — 1300 рублей на человека. Руководители ресторана торжественно перерезали ленточку и пригласили первых посетителей Фото: Виктория Самылова Пиццу делают как с традиционными итальянскими начинками, так и с необычными продуктами, например, хурмой Фото: Виктория Самылова Стены украшают копии фресок Сандро Ботичелли Фото: Виктория Самылова

В бизнес-центре «Попов» открылся первый в Перми и крае ресторан итальянской кухни «Перчини». Основу его меню составляют пасты и пиццы. Одно из главных блюд — пицца на вулкане, рассказала на брифинге для журналистов бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова. «В одной из таверн Неаполя бренд-шефу заведения поведали историю о Помпеи, которая вдохновила его на создание пиццы „Перчини“ с подачей „вулкан“. Когда мы подаем пиццу, от нее идет дым. Это наше фирменное блюдо», — отметила Носова. Она уточнила, что тесто для пиццы готовят по особому рецепту. Его настаивают 72 часа, чтобы корочка была воздушной и хрустящей. Тесто для пасты повара тоже делают вручную из итальянской муки. Весь процесс приготовления гости ресторана могут видеть из зала, так как в ресторане открытая кухня. Но в самом зале тоже есть на что посмотреть. В его центре расположена круглогодичная летняя веранда, а стены украшают копии фресок итальянского живописца Сандро Ботичелли. Средний чек ресторана — 1300 рублей на человека.