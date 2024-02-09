09 февраля 2024

Тимофей Алтушкин позвал на день рождения звездных рэперов. Фото, видео

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Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, алтушкин тимофей
Тимофей Алтушкин отметил 23-летие в кругу самых близких Фото:

Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина и яркий представитель молодой элиты — масштабно отметил 23-летие. Вечеринка прошла накануне — вероятно, в принадлежащем ему ресторане паназиатской кухни Neoni. Кадры появились в соцсетях.

На них, в частности, выступление популярной рэп-группы «Каспийский груз», в составе которой Весъ (Анар Зейналов) и Брутто (Тимур Одилбеков). Как минимум один из треков — «Табор уходит в небо» — именинник исполнил вместе с ними. Друзья Тимофея и он сам были в образах героев криминальной комедии Гая Ричи «Джентельмены». Бизнесмен позвал самых близких. На одном из фото — его сестра Елизавета, ресторатор.

Тимофей Алтушкин владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. А также занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».

Тимофей Алтушкин был в образе героя одного из хитов Гая Ричи
Тимофей Алтушкин был в образе героя одного из хитов Гая Ричи
Фото:

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Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина и яркий представитель молодой элиты — масштабно отметил 23-летие. Вечеринка прошла накануне — вероятно, в принадлежащем ему ресторане паназиатской кухни Neoni. Кадры появились в соцсетях. На них, в частности, выступление популярной рэп-группы «Каспийский груз», в составе которой Весъ (Анар Зейналов) и Брутто (Тимур Одилбеков). Как минимум один из треков — «Табор уходит в небо» — именинник исполнил вместе с ними. Друзья Тимофея и он сам были в образах героев криминальной комедии Гая Ричи «Джентельмены». Бизнесмен позвал самых близких. На одном из фото — его сестра Елизавета, ресторатор. Тимофей Алтушкин владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. А также занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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