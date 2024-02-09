Тимофей Алтушкин позвал на день рождения звездных рэперов. Фото, видео

10 февраля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Тимофей Алтушкин отметил 23-летие в кругу самых близких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина и яркий представитель молодой элиты — масштабно отметил 23-летие. Вечеринка прошла накануне — вероятно, в принадлежащем ему ресторане паназиатской кухни Neoni. Кадры появились в соцсетях. На них, в частности, выступление популярной рэп-группы «Каспийский груз», в составе которой Весъ (Анар Зейналов) и Брутто (Тимур Одилбеков). Как минимум один из треков — «Табор уходит в небо» — именинник исполнил вместе с ними. Друзья Тимофея и он сам были в образах героев криминальной комедии Гая Ричи «Джентельмены». Бизнесмен позвал самых близких. На одном из фото — его сестра Елизавета, ресторатор. Тимофей Алтушкин владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. А также занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании». Тимофей Алтушкин был в образе героя одного из хитов Гая Ричи Фото: соцсети

Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина и яркий представитель молодой элиты — масштабно отметил 23-летие. Вечеринка прошла накануне — вероятно, в принадлежащем ему ресторане паназиатской кухни Neoni. Кадры появились в соцсетях. На них, в частности, выступление популярной рэп-группы «Каспийский груз», в составе которой Весъ (Анар Зейналов) и Брутто (Тимур Одилбеков). Как минимум один из треков — «Табор уходит в небо» — именинник исполнил вместе с ними. Друзья Тимофея и он сам были в образах героев криминальной комедии Гая Ричи «Джентельмены». Бизнесмен позвал самых близких. На одном из фото — его сестра Елизавета, ресторатор. Тимофей Алтушкин владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. А также занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».