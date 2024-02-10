Участники Би-2 опубликовали фото их досуга в тайской тюрьме

Участники российской группы Би-2 опубликовали фотографии в соцсетях. На них видно, как участники проводят свой досуг в тюрьме после их задержания в Таиланде.
«Просто хотим напомнить, что главной ценностью Би-2 была и остается свобода. Она внутри нас всегда», — опубликовал пост в соцсетях солист группы Егор Бортник (признан Минюст РФ иноагентом). Также он приложил фотографии с тайской тюрьмы.
На фотографиях видно, как участники группы в составе шести человек жили в одной камере. Они спали на пледах. Также у них не конфисковали технику, в частности — смартфоны. Камера была заставлена пакетами с бутылками.
Ранее участников группы Би-2 задержали в Таиланде. Причиной задержания стал факт того, что музыканты отыграли несколько концертов без соответствующего разрешения. Далее они были депортированы в Израиль.
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