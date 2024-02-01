«Би-2» поблагодарили посольство США за спасение из Таиланда

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Музыкальный фестиваль "Маяк". Екатеринбург, портрет, лева би-2, би-2, бортник егор
Иноагент Егор Бортник ранее заявил, что гордится израильским паспортом Фото:

Участники коллектива «Би-2», депортированные из Таиланда в Израиль, поблагодарили посольство США. Об этом они написали в своем telegram-канале.

Хотим поблагодарить за неоценимую помощь в разрешении ситуации главу МИД Израиля Исраэля Каца и американское посольство в Таиланде», — отметили участники коллектива в посте. Они также оценили вклад британского, австрийского и израильского посольств. Еще они поблагодарили нескольких иноагентов.

Запланированные концерты, которые были под угрозой срыва, состоятся. Группа планирует выступить 17 февраля в Дубае. Тур завершится 24 марта в Лондоне.

Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они отыграли несколько концертов без соответствующего разрешения. Музыкантов несколько дней держали в тайской тюрьме. Они были оштрафованы на небольшую сумму. 31 января «Би-2» были депортированы в Израиль, а не в Россию, как предполагалось ранее, пишет издание «Ридус».

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Участники коллектива «Би-2», депортированные из Таиланда в Израиль, поблагодарили посольство США. Об этом они написали в своем telegram-канале. Хотим поблагодарить за неоценимую помощь в разрешении ситуации главу МИД Израиля Исраэля Каца и американское посольство в Таиланде», — отметили участники коллектива в посте. Они также оценили вклад британского, австрийского и израильского посольств. Еще они поблагодарили нескольких иноагентов. Запланированные концерты, которые были под угрозой срыва, состоятся. Группа планирует выступить 17 февраля в Дубае. Тур завершится 24 марта в Лондоне. Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они отыграли несколько концертов без соответствующего разрешения. Музыкантов несколько дней держали в тайской тюрьме. Они были оштрафованы на небольшую сумму. 31 января «Би-2» были депортированы в Израиль, а не в Россию, как предполагалось ранее, пишет издание «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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