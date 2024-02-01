«Би-2» поблагодарили посольство США за спасение из Таиланда

01 февраля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Иноагент Егор Бортник ранее заявил, что гордится израильским паспортом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участники коллектива «Би-2», депортированные из Таиланда в Израиль, поблагодарили посольство США. Об этом они написали в своем telegram-канале. Хотим поблагодарить за неоценимую помощь в разрешении ситуации главу МИД Израиля Исраэля Каца и американское посольство в Таиланде», — отметили участники коллектива в посте. Они также оценили вклад британского, австрийского и израильского посольств. Еще они поблагодарили нескольких иноагентов. Запланированные концерты, которые были под угрозой срыва, состоятся. Группа планирует выступить 17 февраля в Дубае. Тур завершится 24 марта в Лондоне. Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они отыграли несколько концертов без соответствующего разрешения. Музыкантов несколько дней держали в тайской тюрьме. Они были оштрафованы на небольшую сумму. 31 января «Би-2» были депортированы в Израиль, а не в Россию, как предполагалось ранее, пишет издание «Ридус».

Участники коллектива «Би-2», депортированные из Таиланда в Израиль, поблагодарили посольство США. Об этом они написали в своем telegram-канале. Хотим поблагодарить за неоценимую помощь в разрешении ситуации главу МИД Израиля Исраэля Каца и американское посольство в Таиланде», — отметили участники коллектива в посте. Они также оценили вклад британского, австрийского и израильского посольств. Еще они поблагодарили нескольких иноагентов. Запланированные концерты, которые были под угрозой срыва, состоятся. Группа планирует выступить 17 февраля в Дубае. Тур завершится 24 марта в Лондоне. Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они отыграли несколько концертов без соответствующего разрешения. Музыкантов несколько дней держали в тайской тюрьме. Они были оштрафованы на небольшую сумму. 31 января «Би-2» были депортированы в Израиль, а не в Россию, как предполагалось ранее, пишет издание «Ридус».