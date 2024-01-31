Всех музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

Все участники российской группы «Би-2» депортированы. Теперь они отправятся в Израиль, передает источник.
«Израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы „Би-2“», — сообщил источник ТАСС. Также была одобрена депортация в Израиль Шуры (Александр Уман).
До этого в Израиле оказался Лева (Егор Бортник), который признан иноагентом. Участники группы сыграли несколько концертов в Таиланде без соответствующего разрешения. Как музыкантов держали в тайской клетке, ранее рассказывало URA.RU.
У четверых из семерых участников коллектива есть гражданство Израиля, пишут «Дни.ру». За нарушение законов Таиланда они были оштрафованы на 7,5 тысячи рублей.
Все участники российской группы «Би-2» депортированы. Теперь они отправятся в Израиль, передает источник. «Израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы „Би-2“», — сообщил источник ТАСС. Также была одобрена депортация в Израиль Шуры (Александр Уман). До этого в Израиле оказался Лева (Егор Бортник), который признан иноагентом. Участники группы сыграли несколько концертов в Таиланде без соответствующего разрешения. Как музыкантов держали в тайской клетке, ранее рассказывало URA.RU. У четверых из семерых участников коллектива есть гражданство Израиля, пишут «Дни.ру». За нарушение законов Таиланда они были оштрафованы на 7,5 тысячи рублей.