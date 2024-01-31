Всех музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

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Концерт группы Би-2. Тюмень, би-2, бортник егор, уман александр, шура би-2
Коллектив «Би-2», в том числе и Егор Бортник (признан иноагентом), депортированы в Израиль Фото:

Все участники российской группы «Би-2» депортированы. Теперь они отправятся в Израиль, передает источник.

«Израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы „Би-2“», — сообщил источник ТАСС. Также была одобрена депортация в Израиль Шуры (Александр Уман).

До этого в Израиле оказался Лева (Егор Бортник), который признан иноагентом. Участники группы сыграли несколько концертов в Таиланде без соответствующего разрешения. Как музыкантов держали в тайской клетке, ранее рассказывало URA.RU.

У четверых из семерых участников коллектива есть гражданство Израиля, пишут «Дни.ру». За нарушение законов Таиланда они были оштрафованы на 7,5 тысячи рублей.

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Все участники российской группы «Би-2» депортированы. Теперь они отправятся в Израиль, передает источник. «Израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы „Би-2“», — сообщил источник ТАСС. Также была одобрена депортация в Израиль Шуры (Александр Уман). До этого в Израиле оказался Лева (Егор Бортник), который признан иноагентом. Участники группы сыграли несколько концертов в Таиланде без соответствующего разрешения. Как музыкантов держали в тайской клетке, ранее рассказывало URA.RU. У четверых из семерых участников коллектива есть гражданство Израиля, пишут «Дни.ру». За нарушение законов Таиланда они были оштрафованы на 7,5 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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