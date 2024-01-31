Всех музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

31 января 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Коллектив «Би-2», в том числе и Егор Бортник (признан иноагентом), депортированы в Израиль Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Все участники российской группы «Би-2» депортированы. Теперь они отправятся в Израиль, передает источник. «Израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы „Би-2“», — сообщил источник ТАСС. Также была одобрена депортация в Израиль Шуры (Александр Уман). До этого в Израиле оказался Лева (Егор Бортник), который признан иноагентом. Участники группы сыграли несколько концертов в Таиланде без соответствующего разрешения. Как музыкантов держали в тайской клетке, ранее рассказывало URA.RU. У четверых из семерых участников коллектива есть гражданство Израиля, пишут « Дни.ру ». За нарушение законов Таиланда они были оштрафованы на 7,5 тысячи рублей.

Все участники российской группы «Би-2» депортированы. Теперь они отправятся в Израиль, передает источник. «Израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы „Би-2“», — сообщил источник ТАСС. Также была одобрена депортация в Израиль Шуры (Александр Уман). До этого в Израиле оказался Лева (Егор Бортник), который признан иноагентом. Участники группы сыграли несколько концертов в Таиланде без соответствующего разрешения. Как музыкантов держали в тайской клетке, ранее рассказывало URA.RU. У четверых из семерых участников коллектива есть гражданство Израиля, пишут «Дни.ру». За нарушение законов Таиланда они были оштрафованы на 7,5 тысячи рублей.