01 февраля 2024

Захарова: «Би-2» отказалась от консульской поддержки РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Группа отказалась от помощи российских консулов, заявила Мария Захарова Фото:

Группа «Би-2» отказалась от консульского сопровождения со стороны России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. После задержания музыкантов в Тайланде за нарушение миграционного законодательства в соцсетях и СМИ распространились фейки об их принудительной депортации.

«История многими была извращена, кто-то делал это сознательно. Они неправильно оформили визы: прилетели по одному типу, а концерты должны были вести по другому в соответствии с тайским законодательством. Министерство РФ со своей стороны выполнило свои обязательство и предоставило группе возможность встретиться с российским консулом, от чего „Би-2“ отказались», — рассказала Захарова телеканалу «360».

Участников коллектива задержали в Тайланде и поместили в тюрьму из-за проведения концертов без соответствующего разрешения. Музыканты признали себя виновными, но не обратились за помощью в российское загранучреждение. Позже группу депортировали в Израиль.

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Группа «Би-2» отказалась от консульского сопровождения со стороны России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. После задержания музыкантов в Тайланде за нарушение миграционного законодательства в соцсетях и СМИ распространились фейки об их принудительной депортации. «История многими была извращена, кто-то делал это сознательно. Они неправильно оформили визы: прилетели по одному типу, а концерты должны были вести по другому в соответствии с тайским законодательством. Министерство РФ со своей стороны выполнило свои обязательство и предоставило группе возможность встретиться с российским консулом, от чего „Би-2“ отказались», — рассказала Захарова телеканалу «360». Участников коллектива задержали в Тайланде и поместили в тюрьму из-за проведения концертов без соответствующего разрешения. Музыканты признали себя виновными, но не обратились за помощью в российское загранучреждение. Позже группу депортировали в Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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