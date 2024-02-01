Захарова: «Би-2» отказалась от консульской поддержки РФ

Группа «Би-2» отказалась от консульского сопровождения со стороны России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. После задержания музыкантов в Тайланде за нарушение миграционного законодательства в соцсетях и СМИ распространились фейки об их принудительной депортации.
«История многими была извращена, кто-то делал это сознательно. Они неправильно оформили визы: прилетели по одному типу, а концерты должны были вести по другому в соответствии с тайским законодательством. Министерство РФ со своей стороны выполнило свои обязательство и предоставило группе возможность встретиться с российским консулом, от чего „Би-2“ отказались», — рассказала Захарова телеканалу «360».
Участников коллектива задержали в Тайланде и поместили в тюрьму из-за проведения концертов без соответствующего разрешения. Музыканты признали себя виновными, но не обратились за помощью в российское загранучреждение. Позже группу депортировали в Израиль.
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