10 февраля 2024
09 февраля 2024

В Перми потратят около 100 миллионов рублей на ремонт исторического здания

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
На ремонт здания власти потратят 90 миллионов рублей Фото:

В Перми за 90 миллионов рублей отремонтируют фасад и крышу здания культурного наследия, где работал хирург Николай Степанов, предложивший несколько оригинальных методик. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт фасада и крыши объекта культурного наследия для современного пользования. Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н. М. Начальная цена: 90 135 514 рублей», — указано на портале. Источником финансирования является бюджет Пермского края.

Степанов получил ученую степень кандидата медицинских наук в 1933 году, после чего был назначен заведующим хирургическим отделением Уральского научно-практического и научно-исследовательского института стоматологии и одонтологии. Специалист был востребован и в открывшемся в 1935 году Пермском стоматологическом институте, а с 1938 года Степанова пригласили на должность заведующего кафедрой общей хирургии.

В области челюстно-лицевой хирургии Степанов предложил несколько оригинальных методик, например, восстановление носа при помощи круглого Филатовского стебля с вживлением хряща из ушных раковин. В годы Великой Отечественной войны профессор был мобилизован на должность ведущего хирурга эвакогоспиталя.

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В Перми за 90 миллионов рублей отремонтируют фасад и крышу здания культурного наследия, где работал хирург Николай Степанов, предложивший несколько оригинальных методик. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: капитальный ремонт фасада и крыши объекта культурного наследия для современного пользования. Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н. М. Начальная цена: 90 135 514 рублей», — указано на портале. Источником финансирования является бюджет Пермского края. Степанов получил ученую степень кандидата медицинских наук в 1933 году, после чего был назначен заведующим хирургическим отделением Уральского научно-практического и научно-исследовательского института стоматологии и одонтологии. Специалист был востребован и в открывшемся в 1935 году Пермском стоматологическом институте, а с 1938 года Степанова пригласили на должность заведующего кафедрой общей хирургии. В области челюстно-лицевой хирургии Степанов предложил несколько оригинальных методик, например, восстановление носа при помощи круглого Филатовского стебля с вживлением хряща из ушных раковин. В годы Великой Отечественной войны профессор был мобилизован на должность ведущего хирурга эвакогоспиталя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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