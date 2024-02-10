В Перми потратят около 100 миллионов рублей на ремонт исторического здания

В Перми за 90 миллионов рублей отремонтируют фасад и крышу здания культурного наследия, где работал хирург Николай Степанов, предложивший несколько оригинальных методик. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
«Объект закупки: капитальный ремонт фасада и крыши объекта культурного наследия для современного пользования. Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н. М. Начальная цена: 90 135 514 рублей», — указано на портале. Источником финансирования является бюджет Пермского края.
Степанов получил ученую степень кандидата медицинских наук в 1933 году, после чего был назначен заведующим хирургическим отделением Уральского научно-практического и научно-исследовательского института стоматологии и одонтологии. Специалист был востребован и в открывшемся в 1935 году Пермском стоматологическом институте, а с 1938 года Степанова пригласили на должность заведующего кафедрой общей хирургии.
В области челюстно-лицевой хирургии Степанов предложил несколько оригинальных методик, например, восстановление носа при помощи круглого Филатовского стебля с вживлением хряща из ушных раковин. В годы Великой Отечественной войны профессор был мобилизован на должность ведущего хирурга эвакогоспиталя.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.