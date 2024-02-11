Трамп заявил, что будет поощрять атаки России на страны НАТО

11 февраля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что не будет помогать НАТО в случае атаки РФ Фото: Official White House / Andrea Hanks Экс-президент США Дональд Трамп «стал бы поощрять» атаки РФ по странам НАТО в случае, если бы те перестали выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. Об этом он заявил во время предвыборного митинга в штате Южная Каролина. «Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их [нападавших] делать все, что им вздумается», — сообщил Трамп. Его слова передает The Guardian. Он отметил, что страны альянса должны «платить по счетам». Ранее сообщалось, что чиновники из ЕС считают, что Трамп способен вывести США из НАТО, что обернется «кошмарным сценарием», передает «Национальная служба новостей». Эксперт совета по международным делам Финансового университета при правительстве РФ доцент Геворг Мирзаян заявил, что американский конгресс готовится к приходу к власти Трампа и заранее пытается ограничить его в будущих решениях.

Экс-президент США Дональд Трамп «стал бы поощрять» атаки РФ по странам НАТО в случае, если бы те перестали выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. Об этом он заявил во время предвыборного митинга в штате Южная Каролина. «Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их [нападавших] делать все, что им вздумается», — сообщил Трамп. Его слова передает The Guardian. Он отметил, что страны альянса должны «платить по счетам». Ранее сообщалось, что чиновники из ЕС считают, что Трамп способен вывести США из НАТО, что обернется «кошмарным сценарием», передает «Национальная служба новостей». Эксперт совета по международным делам Финансового университета при правительстве РФ доцент Геворг Мирзаян заявил, что американский конгресс готовится к приходу к власти Трампа и заранее пытается ограничить его в будущих решениях.