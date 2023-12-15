Политолог Мирзаян: конгресс начал вести политику против Трампа

16 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Трампа хотят выставить неадекватным, сказал Геворг Мирзаян Фото: Official White House / Andrea Hanks Конгресс США готовится к приходу к власти экс-президента Америки Дональда Трампа (выборы пройдут в 2024 году) и заранее пытается ограничить его в будущих решениях. Об этом в беседе с URA.RU сообщил эксперт совета по международным делам Финансового университета при правительстве РФ доцент Геворг Мирзаян. Конгресс США одобрил закон, который не позволит любому президенту вывести страну из НАТО без их одобрения. Документ должен подписать лидер Штатов Джо Байден. «Рейтинги показывают, что президент Дональд Трамп является однозначным фаворитом предвыборной гонки. Все понимают, что если он придет к власти в 2024 году, то это будет несколько другой Трамп, чем в 2016 году. У него будет гораздо больше инструментов внутри Республиканской партии, больше способов контроля. Он будет зол на всех тех, кто его ограничивал во время первого срока. Поэтому уже сейчас, за год до выборов, Конгресс пытается сдержать будущие радикальные шаги Дональда Трампа», — сказал Геворг Мирзаян. Конгресс хочет повлиять на беспартийных избирателей, показав им образ неадекватного Трампа, отметил политолог. «Это важный информационный вопрос. В данном конкретном случае сам факт демонстративного ограничения должен показать избирателям, что Конгресс воспринимает Дональда Трампа как абсолютного неадеквата. Что он готов на все, начиная от выхода из НАТО и заканчивая нажатием ядерной кнопки. Значительная часть предвыборной кампании Демократической партии будет направлена на то, чтобы доказать беспартийным избирателям, что Трамп сумасшедший и уж лучше избрать на пост президента человека, который ест через трубочку и лежит на аппарате искусственного дыхания», — заключил эксперт. Ранее бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что Евросоюз обеспокоен возможным выходом США из НАТО из-за прихода к власти Трампа. Это приведет к полному уничтожению Североатлантического альянса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конгресс США готовится к приходу к власти экс-президента Америки Дональда Трампа (выборы пройдут в 2024 году) и заранее пытается ограничить его в будущих решениях. Об этом в беседе с URA.RU сообщил эксперт совета по международным делам Финансового университета при правительстве РФ доцент Геворг Мирзаян. Конгресс США одобрил закон, который не позволит любому президенту вывести страну из НАТО без их одобрения. Документ должен подписать лидер Штатов Джо Байден. «Рейтинги показывают, что президент Дональд Трамп является однозначным фаворитом предвыборной гонки. Все понимают, что если он придет к власти в 2024 году, то это будет несколько другой Трамп, чем в 2016 году. У него будет гораздо больше инструментов внутри Республиканской партии, больше способов контроля. Он будет зол на всех тех, кто его ограничивал во время первого срока. Поэтому уже сейчас, за год до выборов, Конгресс пытается сдержать будущие радикальные шаги Дональда Трампа», — сказал Геворг Мирзаян. Конгресс хочет повлиять на беспартийных избирателей, показав им образ неадекватного Трампа, отметил политолог. «Это важный информационный вопрос. В данном конкретном случае сам факт демонстративного ограничения должен показать избирателям, что Конгресс воспринимает Дональда Трампа как абсолютного неадеквата. Что он готов на все, начиная от выхода из НАТО и заканчивая нажатием ядерной кнопки. Значительная часть предвыборной кампании Демократической партии будет направлена на то, чтобы доказать беспартийным избирателям, что Трамп сумасшедший и уж лучше избрать на пост президента человека, который ест через трубочку и лежит на аппарате искусственного дыхания», — заключил эксперт. Ранее бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что Евросоюз обеспокоен возможным выходом США из НАТО из-за прихода к власти Трампа. Это приведет к полному уничтожению Североатлантического альянса.