На кольцовском тракте в Екатеринбурге собралась длинная пробка у въезда на международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Это произошло из-за концерта Big Love Show 2024, где выступят звездные артисты, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«У „Екатеринбург-Экспо“ столпились машины в ожидании масштабного концерта. Все торопятся к началу, тяжело проехать. Сейчас в холе тоже толпа, понемногу запускают», — сообщил корреспондент.
Концертная программа должна начаться в 19:30 по местному времени. На концерте ждут артистов: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и других.
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