10 февраля 2024

У въезда в «Екатеринбург-Экспо» образовалась огромная пробка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, снег, пробка, транспорт, зима, троллейбус, непогода, снегопад, автомобили
Сотни екатеринбуржцев торопятся на масштабный концерт (архивное фото) Фото:

На кольцовском тракте в Екатеринбурге собралась длинная пробка у въезда на международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Это произошло из-за концерта Big Love Show 2024, где выступят звездные артисты, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«У „Екатеринбург-Экспо“ столпились машины в ожидании масштабного концерта. Все торопятся к началу, тяжело проехать. Сейчас в холе тоже толпа, понемногу запускают», — сообщил корреспондент.

Концертная программа должна начаться в 19:30 по местному времени. На концерте ждут артистов: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и других.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На кольцовском тракте в Екатеринбурге собралась длинная пробка у въезда на международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Это произошло из-за концерта Big Love Show 2024, где выступят звездные артисты, передает корреспондент URA.RU с места событий. «У „Екатеринбург-Экспо“ столпились машины в ожидании масштабного концерта. Все торопятся к началу, тяжело проехать. Сейчас в холе тоже толпа, понемногу запускают», — сообщил корреспондент. Концертная программа должна начаться в 19:30 по местному времени. На концерте ждут артистов: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...