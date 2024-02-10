Общество У въезда в «Екатеринбург-Экспо» образовалась огромная пробка. Фото, видео 11 февраля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 + Сотни екатеринбуржцев торопятся на масштабный концерт (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На кольцовском тракте в Екатеринбурге собралась длинная пробка у въезда на международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Это произошло из-за концерта Big Love Show 2024, где выступят звездные артисты, передает корреспондент URA.RU с места событий. «У „Екатеринбург-Экспо“ столпились машины в ожидании масштабного концерта. Все торопятся к началу, тяжело проехать. Сейчас в холе тоже толпа, понемногу запускают», — сообщил корреспондент. Концертная программа должна начаться в 19:30 по местному времени. На концерте ждут артистов: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и других. Скрин: приложение «Яндекс.Карты» На кольцовском тракте в Екатеринбурге собралась длинная пробка у въезда на международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Это произошло из-за концерта Big Love Show 2024, где выступят звездные артисты, передает корреспондент URA.RU с места событий. «У „Екатеринбург-Экспо“ столпились машины в ожидании масштабного концерта. Все торопятся к началу, тяжело проехать. Сейчас в холе тоже толпа, понемногу запускают», — сообщил корреспондент. Концертная программа должна начаться в 19:30 по местному времени. На концерте ждут артистов: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и других. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям