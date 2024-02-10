10 февраля 2024

В Екатеринбурге таксист насмерть сбил курьера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к памятнику Ельцину. Екатеринбург, автомобиль дпс, рейд, пдд, специализированный батальон, сотрудинк дпс
На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото:

В Екатеринбурге на улице Большакова таксист на Hyundai насмерть сбил курьера. Информацию о происшествии подтвердили в ГИБДД Свердловской области.

«Трагедия произошла сегодня [11 февраля] вечером в Екатеринбурге на улице Большакова напротив дома 22/1. По предварительным данным, водитель Hyundai допустил наезд на велосипедиста, пересекающего регулируемый перекресток», — говорится в telegram-канале ведомства. Очевидцы сообщили, что погибший был в одежде службы доставки.

Пострадавший скончался до прибытия медиков. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют, на какой сигнал светофора двигались водитель и курьер.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Большакова таксист на Hyundai насмерть сбил курьера. Информацию о происшествии подтвердили в ГИБДД Свердловской области. «Трагедия произошла сегодня [11 февраля] вечером в Екатеринбурге на улице Большакова напротив дома 22/1. По предварительным данным, водитель Hyundai допустил наезд на велосипедиста, пересекающего регулируемый перекресток», — говорится в telegram-канале ведомства. Очевидцы сообщили, что погибший был в одежде службы доставки. Пострадавший скончался до прибытия медиков. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют, на какой сигнал светофора двигались водитель и курьер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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