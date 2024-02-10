Происшествия ДТП В Екатеринбурге таксист насмерть сбил курьера. Фото 11 февраля 2024 в 19:35 Размер текста - 17 + На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Большакова таксист на Hyundai насмерть сбил курьера. Информацию о происшествии подтвердили в ГИБДД Свердловской области. «Трагедия произошла сегодня [11 февраля] вечером в Екатеринбурге на улице Большакова напротив дома 22/1. По предварительным данным, водитель Hyundai допустил наезд на велосипедиста, пересекающего регулируемый перекресток», — говорится в telegram-канале ведомства. Очевидцы сообщили, что погибший был в одежде службы доставки. Пострадавший скончался до прибытия медиков. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют, на какой сигнал светофора двигались водитель и курьер. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5564) Фото: читатель URA.RU В Екатеринбурге на улице Большакова таксист на Hyundai насмерть сбил курьера. Информацию о происшествии подтвердили в ГИБДД Свердловской области. «Трагедия произошла сегодня [11 февраля] вечером в Екатеринбурге на улице Большакова напротив дома 22/1. По предварительным данным, водитель Hyundai допустил наезд на велосипедиста, пересекающего регулируемый перекресток», — говорится в telegram-канале ведомства. Очевидцы сообщили, что погибший был в одежде службы доставки. Пострадавший скончался до прибытия медиков. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют, на какой сигнал светофора двигались водитель и курьер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям