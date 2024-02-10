На месте происшествия работают сотрудники полиции
В Екатеринбурге на улице Большакова таксист на Hyundai насмерть сбил курьера. Информацию о происшествии подтвердили в ГИБДД Свердловской области.
«Трагедия произошла сегодня [11 февраля] вечером в Екатеринбурге на улице Большакова напротив дома 22/1. По предварительным данным, водитель Hyundai допустил наезд на велосипедиста, пересекающего регулируемый перекресток», — говорится в telegram-канале ведомства. Очевидцы сообщили, что погибший был в одежде службы доставки.
Пострадавший скончался до прибытия медиков. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют, на какой сигнал светофора двигались водитель и курьер.
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