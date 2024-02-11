Прокуратура проверит задержку рейса авиакомпании Utair из Челябинска в Сургут

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Вопрос взят на контроль Челябинской транспортной прокуратуры Фото:

Авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«По причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорту города Челябинска (Баландино) задержан рейс № 260. Рейс следует по маршруту Челябинск — Сургут от авиакомпании Utair. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры», — сообщает telegram-канал ведомства.

Время вылета по расписанию — 11 февраля в 16:40 минут. Планируемое время вылета из-за задержки рейса перенесли на 12 февраля 02:00. На рейс зарегистрировано 70 пассажиров.

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Авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «По причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорту города Челябинска (Баландино) задержан рейс № 260. Рейс следует по маршруту Челябинск — Сургут от авиакомпании Utair. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры», — сообщает telegram-канал ведомства. Время вылета по расписанию — 11 февраля в 16:40 минут. Планируемое время вылета из-за задержки рейса перенесли на 12 февраля 02:00. На рейс зарегистрировано 70 пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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