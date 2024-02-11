Прокуратура проверит задержку рейса авиакомпании Utair из Челябинска в Сургут

11 февраля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Вопрос взят на контроль Челябинской транспортной прокуратуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «По причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорту города Челябинска (Баландино) задержан рейс № 260. Рейс следует по маршруту Челябинск — Сургут от авиакомпании Utair. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры», — сообщает telegram-канал ведомства. Время вылета по расписанию — 11 февраля в 16:40 минут. Планируемое время вылета из-за задержки рейса перенесли на 12 февраля 02:00. На рейс зарегистрировано 70 пассажиров.

Авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «По причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорту города Челябинска (Баландино) задержан рейс № 260. Рейс следует по маршруту Челябинск — Сургут от авиакомпании Utair. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры», — сообщает telegram-канал ведомства. Время вылета по расписанию — 11 февраля в 16:40 минут. Планируемое время вылета из-за задержки рейса перенесли на 12 февраля 02:00. На рейс зарегистрировано 70 пассажиров.