Прокуратура проверит задержку рейса авиакомпании Utair из Челябинска в Сургут

Авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. По данному факту надзорный орган проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«По причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорту города Челябинска (Баландино) задержан рейс № 260. Рейс следует по маршруту Челябинск — Сургут от авиакомпании Utair. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры», — сообщает telegram-канал ведомства.
Время вылета по расписанию — 11 февраля в 16:40 минут. Планируемое время вылета из-за задержки рейса перенесли на 12 февраля 02:00. На рейс зарегистрировано 70 пассажиров.
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