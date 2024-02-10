Общество Участника СВО не пустили в бар Нижневартовска из-за формы Сотрудник бара в Нижневартовске отказался пускать участника СВО из-за формы 11 февраля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 + Бойца спецоперации назвали «рекламщиком СВО» из-за формы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участник спецоперации приехал в отпуск в Нижневартовск и решил отдохнуть с другом в кафе-баре «Авика». Он пришел туда в форме, из-за чего сотрудник заведения назвал его «рекламщиком СВО» и «матами попросил удалиться». «С другом решили сходить в „Авику“, естественно, я был в форме. Какой-то мужик, типа хозяина, сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно, и матами просил, меня удалиться», — написал боец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». URA.RU отправило запрос в администрацию заведения и Роспотребнадзор. Ответы ожидаются. Участник спецоперации приехал в отпуск в Нижневартовск и решил отдохнуть с другом в кафе-баре «Авика». Он пришел туда в форме, из-за чего сотрудник заведения назвал его «рекламщиком СВО» и «матами попросил удалиться». «С другом решили сходить в „Авику“, естественно, я был в форме. Какой-то мужик, типа хозяина, сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно, и матами просил, меня удалиться», — написал боец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». URA.RU отправило запрос в администрацию заведения и Роспотребнадзор. Ответы ожидаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям