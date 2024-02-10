Участника СВО не пустили в бар Нижневартовска из-за формы

Бойца спецоперации назвали «рекламщиком СВО» из-за формы
Участник спецоперации приехал в отпуск в Нижневартовск и решил отдохнуть с другом в кафе-баре «Авика». Он пришел туда в форме, из-за чего сотрудник заведения назвал его «рекламщиком СВО» и «матами попросил удалиться».
«С другом решили сходить в „Авику“, естественно, я был в форме. Какой-то мужик, типа хозяина, сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно, и матами просил, меня удалиться», — написал боец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
URA.RU отправило запрос в администрацию заведения и Роспотребнадзор. Ответы ожидаются.
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