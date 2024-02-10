10 февраля 2024
09 февраля 2024

Участника СВО не пустили в бар Нижневартовска из-за формы

Сотрудник бара в Нижневартовске отказался пускать участника СВО из-за формы
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган
Бойца спецоперации назвали «рекламщиком СВО» из-за формы Фото:

Участник спецоперации приехал в отпуск в Нижневартовск и решил отдохнуть с другом в кафе-баре «Авика». Он пришел туда в форме, из-за чего сотрудник заведения назвал его «рекламщиком СВО» и «матами попросил удалиться».

«С другом решили сходить в „Авику“, естественно, я был в форме. Какой-то мужик, типа хозяина, сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно, и матами просил, меня удалиться», — написал боец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

URA.RU отправило запрос в администрацию заведения и Роспотребнадзор. Ответы ожидаются.

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Участник спецоперации приехал в отпуск в Нижневартовск и решил отдохнуть с другом в кафе-баре «Авика». Он пришел туда в форме, из-за чего сотрудник заведения назвал его «рекламщиком СВО» и «матами попросил удалиться». «С другом решили сходить в „Авику“, естественно, я был в форме. Какой-то мужик, типа хозяина, сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно, и матами просил, меня удалиться», — написал боец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». URA.RU отправило запрос в администрацию заведения и Роспотребнадзор. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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