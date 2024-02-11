В НАТО разгневались на Трампа из-за поддержки РФ

Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о НАТО и России
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Дональд Трамп обвинил страны НАТО в невыполнении обязательств Фото:

Любое нападение на Североатлантический альянс повлечет «решительный» ответ от организации. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, после того, как экс-президент США Дональд Трамп сказал, что «стал бы поощрять» атаки России на страны организации.

«Любое нападение на НАТО будет встречено единым и решительным ответом», — сказал Йенс Столтенберг. Его слова передает Reuters.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО перестали выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. Поэтому он бы поощрял атаки России на государства организации, добавив, что страны должны «платить по счетам», пишет деловое издание «Взгляд».

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Любое нападение на Североатлантический альянс повлечет «решительный» ответ от организации. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, после того, как экс-президент США Дональд Трамп сказал, что «стал бы поощрять» атаки России на страны организации. «Любое нападение на НАТО будет встречено единым и решительным ответом», — сказал Йенс Столтенберг. Его слова передает Reuters. Ранее Трамп заявил, что страны НАТО перестали выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. Поэтому он бы поощрял атаки России на государства организации, добавив, что страны должны «платить по счетам», пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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