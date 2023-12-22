Активисту из Кургана, участнику специальной военной операции РФ на Украине Александру Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве, передает курганская благотворительная организация «Добрая земля».
«Стали известны итоги премии „Время молодых“, которые подвели в Москве. Победителем премии молодежных достижений „Время молодых“ в номинации „Наставник молодых“ стал Александр Пылков», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте».
Пылков ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года. Проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей». С фронта он вернулся в середине мая. Собирался вернуться, но попросили остаться и заняться молодежью, передавать свой опыт.
Сейчас Александр Пылков все свои силы направил на благотворительный проект «Добрая земля»
Фото: группа VK «Добрая земля • Благотворительная организация»
Курганский активист собирает помощь для бойцов СВО и занимается патриотическим воспитанием молодежи
Фото: группа VK «Добрая земля • Благотворительная организация»
Активисту из Кургана, участнику специальной военной операции РФ на Украине Александру Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве, передает курганская благотворительная организация «Добрая земля». «Стали известны итоги премии „Время молодых“, которые подвели в Москве. Победителем премии молодежных достижений „Время молодых“ в номинации „Наставник молодых“ стал Александр Пылков», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте». Пылков ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года. Проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей». С фронта он вернулся в середине мая. Собирался вернуться, но попросили остаться и заняться молодежью, передавать свой опыт.