22 декабря 2023

Участник СВО из Кургана Пылков завоевал премию молодежных достижений в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение участников СВО. Тюмень , вручение медалей, награждение, сво
Курганского активиста наградили в Москве за работу с молодежью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активисту из Кургана, участнику специальной военной операции РФ на Украине Александру Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве, передает курганская благотворительная организация «Добрая земля».

«Стали известны итоги премии „Время молодых“, которые подвели в Москве. Победителем премии молодежных достижений „Время молодых“ в номинации „Наставник молодых“ стал Александр Пылков», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте».

Пылков ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года. Проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей». С фронта он вернулся в середине мая. Собирался вернуться, но попросили остаться и заняться молодежью, передавать свой опыт.

Сейчас Александр Пылков все свои силы направил на благотворительный проект «Добрая земля»
Сейчас Александр Пылков все свои силы направил на благотворительный проект «Добрая земля»
Фото:
Курганский активист собирает помощь для бойцов СВО и занимается патриотическим воспитанием молодежи
Курганский активист собирает помощь для бойцов СВО и занимается патриотическим воспитанием молодежи
Фото:

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Активисту из Кургана, участнику специальной военной операции РФ на Украине Александру Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве, передает курганская благотворительная организация «Добрая земля». «Стали известны итоги премии „Время молодых“, которые подвели в Москве. Победителем премии молодежных достижений „Время молодых“ в номинации „Наставник молодых“ стал Александр Пылков», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте». Пылков ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года. Проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей». С фронта он вернулся в середине мая. Собирался вернуться, но попросили остаться и заняться молодежью, передавать свой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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