Симоньян: в США после интервью Путина поняли, что им два года врали

12 февраля 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян сообщила, что интервью Путина с Карлсоном посмотрел миллиард человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители США, которые посмотрели интервью президента РФ Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, осознали, что им врали про происходящее на Украине. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «И мой любимый комментарий (в качестве реакции на интервью Путина и Карлсона — прим. URA.RU) в этой соцсети сейчас — один из самых популярных — следующий: «Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она не уточнила, о какой соцсети идет речь. Симоньян сообщала, что интервью президента России с американским журналистом посмотрел миллиард человек. Оно вызвало активные обсуждения не только на территории России, но и за ее пределами. Симоньян рассказала, что жители США были шокированы рассказом Путина о 1000-летней истории Руси. Она также уточнила, что подобных интервью не было в истории журналистики, передает телеканал 360.

Жители США, которые посмотрели интервью президента РФ Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, осознали, что им врали про происходящее на Украине. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «И мой любимый комментарий (в качестве реакции на интервью Путина и Карлсона — прим. URA.RU) в этой соцсети сейчас — один из самых популярных — следующий: «Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она не уточнила, о какой соцсети идет речь. Симоньян сообщала, что интервью президента России с американским журналистом посмотрел миллиард человек. Оно вызвало активные обсуждения не только на территории России, но и за ее пределами. Симоньян рассказала, что жители США были шокированы рассказом Путина о 1000-летней истории Руси. Она также уточнила, что подобных интервью не было в истории журналистики, передает телеканал 360.