Симоньян: США испытали шок после интервью Путина

12 февраля 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян заявила, что американцы смотрели на Путина, как на инопланетянина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители США были шокированы рассказом президента России Владимира Путина о 1000-летней истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Вы понимаете, что для американского общества это шок, что мы другие, и наш лидер — другой, вот такой. Нас же не удивляет, что Владимир Владимирович 25 минут рассказывает тысячелетнюю историю Руси, Украины, вообще не удивляет. Он делает это много раз, а что такого? Естественно, это наш президент, он должен быть умным, образованным», — сообщила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что американцы были потрясены «колледжевым» уровнем исторического экскурса, который дал президент Путин. Она сказала, что для многих это был шок, они смотрели на него, как на инопланетянина. По ее словам, иностранцы были удивлены, что человек может в течение 25 минут говорить без подглядывания в записку, упоминая даты и имена. Симоньян заключила, что такой лидер, как Путин, с таким уровнем знаний и базовой эрудицией, необычен для американцев. Маргарита Симоньян ранее отметила, что интервью Путина журналисту Карлсону просмотрели миллиарды людей. Только в соцсети Х оно набрало 180 миллионов просмотров. Симоньян подчеркнула, что такого интервью в истории журналистики еще не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители США были шокированы рассказом президента России Владимира Путина о 1000-летней истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Вы понимаете, что для американского общества это шок, что мы другие, и наш лидер — другой, вот такой. Нас же не удивляет, что Владимир Владимирович 25 минут рассказывает тысячелетнюю историю Руси, Украины, вообще не удивляет. Он делает это много раз, а что такого? Естественно, это наш президент, он должен быть умным, образованным», — сообщила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что американцы были потрясены «колледжевым» уровнем исторического экскурса, который дал президент Путин. Она сказала, что для многих это был шок, они смотрели на него, как на инопланетянина. По ее словам, иностранцы были удивлены, что человек может в течение 25 минут говорить без подглядывания в записку, упоминая даты и имена. Симоньян заключила, что такой лидер, как Путин, с таким уровнем знаний и базовой эрудицией, необычен для американцев. Маргарита Симоньян ранее отметила, что интервью Путина журналисту Карлсону просмотрели миллиарды людей. Только в соцсети Х оно набрало 180 миллионов просмотров. Симоньян подчеркнула, что такого интервью в истории журналистики еще не было.