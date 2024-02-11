Водитель в Кургане из-за столкновения едва не наехал на жилой дом. Видео

12 февраля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Водители двигались со стороны улицы Советская, а также улицы Красина (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Водитель легкового автомобиля в Кургане на перекрестке улиц Максима Горького — Кирова едва не влетел в жилой дом. Информация и видео были отправлены подписчиком в бот telegram-канала «Курганистан». «Почти в дом улетел на перекрестке улиц М. Горького — Кирова», — сообщил подписчик telegram-каналу «Курганистан». На видео автомобиль почти врезался в жилой дом. Он ехал со стороны улицы Красина, другая машина — со стороны улицы Советской. Второй автомобиль ехал заметно быстрее и въехал на перекресток, не снижая скорости, что и привело к столкновению. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по Кургану по данному дорожно-транспортному происшествию. На момент публикации новости ответ предоставлен не был.

Водитель легкового автомобиля в Кургане на перекрестке улиц Максима Горького — Кирова едва не влетел в жилой дом. Информация и видео были отправлены подписчиком в бот telegram-канала «Курганистан». «Почти в дом улетел на перекрестке улиц М. Горького — Кирова», — сообщил подписчик telegram-каналу «Курганистан». На видео автомобиль почти врезался в жилой дом. Он ехал со стороны улицы Красина, другая машина — со стороны улицы Советской. Второй автомобиль ехал заметно быстрее и въехал на перекресток, не снижая скорости, что и привело к столкновению. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по Кургану по данному дорожно-транспортному происшествию. На момент публикации новости ответ предоставлен не был.