11 февраля 2024

Водитель в Кургане из-за столкновения едва не наехал на жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, аварийный комиссар, дтп
Водители двигались со стороны улицы Советская, а также улицы Красина (архивное фото) Фото:

Водитель легкового автомобиля в Кургане на перекрестке улиц Максима Горького — Кирова едва не влетел в жилой дом. Информация и видео были отправлены подписчиком в бот telegram-канала «Курганистан».

«Почти в дом улетел на перекрестке улиц М. Горького — Кирова», — сообщил подписчик telegram-каналу «Курганистан». На видео автомобиль почти врезался в жилой дом. Он ехал со стороны улицы Красина, другая машина — со стороны улицы Советской. Второй автомобиль ехал заметно быстрее и въехал на перекресток, не снижая скорости, что и привело к столкновению.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по Кургану по данному дорожно-транспортному происшествию. На момент публикации новости ответ предоставлен не был.

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Водитель легкового автомобиля в Кургане на перекрестке улиц Максима Горького — Кирова едва не влетел в жилой дом. Информация и видео были отправлены подписчиком в бот telegram-канала «Курганистан». «Почти в дом улетел на перекрестке улиц М. Горького — Кирова», — сообщил подписчик telegram-каналу «Курганистан». На видео автомобиль почти врезался в жилой дом. Он ехал со стороны улицы Красина, другая машина — со стороны улицы Советской. Второй автомобиль ехал заметно быстрее и въехал на перекресток, не снижая скорости, что и привело к столкновению. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по Кургану по данному дорожно-транспортному происшествию. На момент публикации новости ответ предоставлен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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