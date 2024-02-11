Водитель легкового автомобиля в Кургане на перекрестке улиц Максима Горького — Кирова едва не влетел в жилой дом. Информация и видео были отправлены подписчиком в бот telegram-канала «Курганистан».
«Почти в дом улетел на перекрестке улиц М. Горького — Кирова», — сообщил подписчик telegram-каналу «Курганистан». На видео автомобиль почти врезался в жилой дом. Он ехал со стороны улицы Красина, другая машина — со стороны улицы Советской. Второй автомобиль ехал заметно быстрее и въехал на перекресток, не снижая скорости, что и привело к столкновению.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по Кургану по данному дорожно-транспортному происшествию. На момент публикации новости ответ предоставлен не был.
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