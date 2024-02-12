Школьникам стало трудно добраться до школы из-за переметов дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каслинском районе (Челябинская область) дети не могут добраться в школы Григорьевского поселения из-за неочищенных дорог. Как URA.RU пожаловались родители, 12 февраля часть детей третий день подряд занимается дистанционно.

«Плохо почищены даже те маршруты, по которым детей доставляют в учебное заведение. В Григорьевке занимаются дети из нескольких населенных пунктов. Многие с четверга, 8 февраля, вынужденно находятся на дистанционном обучении. Не добраться ни в школу, ни за продуктами, ни в церковь», — рассказала URA.RU многодетная мать Ольга Сегаль.

Директор школы Наталья Бреус отметила, что учебный процесс не страдает, а дистанционное обучение — редкость. В школе с первого по девятый классы обучается 50 детей, отметила собеседница URA.RU, которых на школьном автобусе привозят из Щербаковки и Черкаскуля. Автобус не отправили за детьми 12 февраля, поскольку готовят его к прохождению техосмотра. Однако многие ученики доезжают с родителями или педагогами.

Житель села Клеопино Александр Новицкий, который работает в Григорьевке, отметил: на родине дела обстоят чуть лучше. В Клеопино переметает в районе церкви и на улице Советской.

«В общем-то чистят, а как часто — не слежу. Бывает, конечно, что и сами с лопатой выходим освободить путь от снега. Но вот в Григорьевке на простой машине местами совсем не проехать: узко, и транспорт может застрять», — посетовал URA.RU Новицкий.

Председатель Совета депутатов Знаменки Максим Конюхов рассказал: на дороги если и выходят трактора, то не той мощности, которая требуется. Чистят настолько плохо, что не проехать.

«Сам сейчас еле выбрался. Нормальная техника нужна. Но у кого она есть, на работу не выходят: подрядчик задолжал за предыдущие заказы. Люди ждут денег», — сообщил Конюхов.

Подрядчик Виктор Коробейников подсчитал, что на его обслуживании находится семь поселений, в каждом из которых по несколько населенных пунктов. Также компания обслуживает Касли. Уборочная техника у предприятия имеется, а субподряды Коробейников дает, чтобы не гонять по дорогам транспорт на холостом ходу и дать партнерам заработать.

«У многих трактора летом работают в полях, а зимой помогают нам. По оплате есть текущий процесс: где-то платим аванс, где-то рассчитываемся, но позже. Это наши внутренние отношения. Мы сами заинтересованы чистить, поскольку акты закрываем по выполненным объемам работ. В Григорьевке дороги в удовлетворительном состоянии», — сообщил URA.RU Коробейников.

В населенном пункте URA.RU указали на тех, кто вовремя денег от заказчика не дождался. Однако оперативно получить комментарий не удалось.

В Знаменке перемело дороги Фото: Максим Конюхов