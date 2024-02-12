Кремль высказался об использовании россиянами Starlink на фронте

Песков: Россия не использует терминалы Starlink в ходе СВО

12 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в Россию не был продан ни один терминал Starlink Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Россию не поставлялись терминалы Starlink американского бизнесмена Илона Маска. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Система Starlink не может поставляться, она и не поставлялась официально. Нам, наверное, не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Маском», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого сам бизнесмен подтвердил, что ни один Starlink не был продан России. Таким образом он отреагировал на ложные сообщения о поставках. До этого в ГУР заявили, что ВС РФ якобы использует терминалы на фронте.

В Россию не поставлялись терминалы Starlink американского бизнесмена Илона Маска. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Система Starlink не может поставляться, она и не поставлялась официально. Нам, наверное, не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Маском», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого сам бизнесмен подтвердил, что ни один Starlink не был продан России. Таким образом он отреагировал на ложные сообщения о поставках. До этого в ГУР заявили, что ВС РФ якобы использует терминалы на фронте.