Кремль высказался об использовании россиянами Starlink на фронте

Песков: Россия не использует терминалы Starlink в ходе СВО
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что в Россию не был продан ни один терминал Starlink Фото:
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В Россию не поставлялись терминалы Starlink американского бизнесмена Илона Маска. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Система Starlink не может поставляться, она и не поставлялась официально. Нам, наверное, не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Маском», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

До этого сам бизнесмен подтвердил, что ни один Starlink не был продан России. Таким образом он отреагировал на ложные сообщения о поставках. До этого в ГУР заявили, что ВС РФ якобы использует терминалы на фронте.

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В Россию не поставлялись терминалы Starlink американского бизнесмена Илона Маска. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Система Starlink не может поставляться, она и не поставлялась официально. Нам, наверное, не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Маском», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого сам бизнесмен подтвердил, что ни один Starlink не был продан России. Таким образом он отреагировал на ложные сообщения о поставках. До этого в ГУР заявили, что ВС РФ якобы использует терминалы на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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