11 февраля 2024

Пермякам с татуировками отказывает в работе каждый десятый кадровик

© Служба новостей «URA.RU»
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Тату-мастера салона татуировки Elite Tattoo. Екатеринбург, татуировка, tattoo, тату
Чаще всего в банках не принимают на работу людей с татуировками Фото:

В Перми каждому десятому специалисту по подбору персонала приходилось отказывать в приеме на работу соискателям с татуировками. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

«В Перми каждый десятый рекрутер признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали тату. При этом у шести из десяти горожан, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются еще об одной», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные пермяки. Аналитики сервиса уточняют, что наличие у соискателя тату формально не может являться обоснованием отказа в трудоустройстве, но в некоторых сферах действует негласный запрет на рисунки на теле. Чаще всего с ними не берут на работу в банки.

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В Перми каждому десятому специалисту по подбору персонала приходилось отказывать в приеме на работу соискателям с татуировками. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «В Перми каждый десятый рекрутер признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали тату. При этом у шести из десяти горожан, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются еще об одной», — говорится в исследовании. В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные пермяки. Аналитики сервиса уточняют, что наличие у соискателя тату формально не может являться обоснованием отказа в трудоустройстве, но в некоторых сферах действует негласный запрет на рисунки на теле. Чаще всего с ними не берут на работу в банки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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