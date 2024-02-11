Пермякам с татуировками отказывает в работе каждый десятый кадровик

В Перми каждому десятому специалисту по подбору персонала приходилось отказывать в приеме на работу соискателям с татуировками. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
«В Перми каждый десятый рекрутер признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали тату. При этом у шести из десяти горожан, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются еще об одной», — говорится в исследовании.
В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные пермяки. Аналитики сервиса уточняют, что наличие у соискателя тату формально не может являться обоснованием отказа в трудоустройстве, но в некоторых сферах действует негласный запрет на рисунки на теле. Чаще всего с ними не берут на работу в банки.
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