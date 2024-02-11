Пермякам с татуировками отказывает в работе каждый десятый кадровик

12 февраля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Чаще всего в банках не принимают на работу людей с татуировками Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми каждому десятому специалисту по подбору персонала приходилось отказывать в приеме на работу соискателям с татуировками. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «В Перми каждый десятый рекрутер признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали тату. При этом у шести из десяти горожан, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются еще об одной», — говорится в исследовании. В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные пермяки. Аналитики сервиса уточняют, что наличие у соискателя тату формально не может являться обоснованием отказа в трудоустройстве, но в некоторых сферах действует негласный запрет на рисунки на теле. Чаще всего с ними не берут на работу в банки.

В Перми каждому десятому специалисту по подбору персонала приходилось отказывать в приеме на работу соискателям с татуировками. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «В Перми каждый десятый рекрутер признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали тату. При этом у шести из десяти горожан, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются еще об одной», — говорится в исследовании. В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные пермяки. Аналитики сервиса уточняют, что наличие у соискателя тату формально не может являться обоснованием отказа в трудоустройстве, но в некоторых сферах действует негласный запрет на рисунки на теле. Чаще всего с ними не берут на работу в банки.