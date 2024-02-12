Клад серебряных монет покажут в Пермском краеведческом музее

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Краеведческий музей "Дом Мешкова". Пермь, музей дом мешкова
Новая выставка в доме Мешкова откроется 23 февраля Фото:

Пермский краеведческий музей готовит к открытию новую выставку. В рамках проекта «Музейный дебют» посетителям покажут экспонаты, которыми коллекция музея пополнилась в последние годы. В том числе будет полностью представлен клад серебряных монет, найденный в Перми при раскопках в 2022 году.

«С 2020 года фонды Пермского краеведческого музея пополнились более чем 3 600 предметами. Часть этого многообразия будет впервые представлена на выставке. Полностью будет экспонироваться клад из 154 серебряных монет, обнаруженный в Перми при археологических раскопках на ул. М. Горького в 2022 году», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Также на выставке покажут радиоприемники первой половины XIX века, фотографии и личные вещи артистов Пермского театра оперы и балета, эскизы одежды местных модельеров и зуб мамонта. Вернисаж запланирован на 23 февраля.

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Пермский краеведческий музей готовит к открытию новую выставку. В рамках проекта «Музейный дебют» посетителям покажут экспонаты, которыми коллекция музея пополнилась в последние годы. В том числе будет полностью представлен клад серебряных монет, найденный в Перми при раскопках в 2022 году. «С 2020 года фонды Пермского краеведческого музея пополнились более чем 3 600 предметами. Часть этого многообразия будет впервые представлена на выставке. Полностью будет экспонироваться клад из 154 серебряных монет, обнаруженный в Перми при археологических раскопках на ул. М. Горького в 2022 году», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Также на выставке покажут радиоприемники первой половины XIX века, фотографии и личные вещи артистов Пермского театра оперы и балета, эскизы одежды местных модельеров и зуб мамонта. Вернисаж запланирован на 23 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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