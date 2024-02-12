Клад серебряных монет покажут в Пермском краеведческом музее

12 февраля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Новая выставка в доме Мешкова откроется 23 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский краеведческий музей готовит к открытию новую выставку. В рамках проекта «Музейный дебют» посетителям покажут экспонаты, которыми коллекция музея пополнилась в последние годы. В том числе будет полностью представлен клад серебряных монет, найденный в Перми при раскопках в 2022 году. «С 2020 года фонды Пермского краеведческого музея пополнились более чем 3 600 предметами. Часть этого многообразия будет впервые представлена на выставке. Полностью будет экспонироваться клад из 154 серебряных монет, обнаруженный в Перми при археологических раскопках на ул. М. Горького в 2022 году», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Также на выставке покажут радиоприемники первой половины XIX века, фотографии и личные вещи артистов Пермского театра оперы и балета, эскизы одежды местных модельеров и зуб мамонта. Вернисаж запланирован на 23 февраля.

Пермский краеведческий музей готовит к открытию новую выставку. В рамках проекта «Музейный дебют» посетителям покажут экспонаты, которыми коллекция музея пополнилась в последние годы. В том числе будет полностью представлен клад серебряных монет, найденный в Перми при раскопках в 2022 году. «С 2020 года фонды Пермского краеведческого музея пополнились более чем 3 600 предметами. Часть этого многообразия будет впервые представлена на выставке. Полностью будет экспонироваться клад из 154 серебряных монет, обнаруженный в Перми при археологических раскопках на ул. М. Горького в 2022 году», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Также на выставке покажут радиоприемники первой половины XIX века, фотографии и личные вещи артистов Пермского театра оперы и балета, эскизы одежды местных модельеров и зуб мамонта. Вернисаж запланирован на 23 февраля.