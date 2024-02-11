Жительница ЯНАО вернула Apple iPhone из-за отсутствия функции FaceTime

12 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Функция групповых звонков на данной модели смартфона недоступна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ноябрьский горсуд вынес решение в пользу покупательницы смартфона Apple iPhone, в котором не оказалось функции FaceTime аудио- и групповых звонков. Продавец в «М.Видео» проигнорировал тот факт, что на iPhone и iPad, произведенных в КНР, групповые и аудиовызовы FaceTime недоступны. Решение опубликовано на сайте суда. »<…> истец приобрела в магазине «М.Видео» г. Ноябрьска смартфон «Apple iPhone 13128 Midnight Dual Sim стоимостью 65329 рублей. <…> истец обратилась к ответчику с заявлением о возврате денежных средств за товар, поскольку в процессе эксплуатации выявились производственные недостатки — отсутствие функции FaceTime аудио- и групповых звонков. Ответчик отказал в возврате денег за товар по причине отсутствия в смартфоне производственных дефектов», — говорится в решении суда. Как показала товароведческая экспертиза, функция групповых звонков на данной модели смартфона недоступна, так как товар предназначен для продажи на территории континентального Китая, где использование этого приложения ограничено. По решению суда, продавец обязан вернуть покупательнице стоимость покупки в размере 65 тысяч рублей, оплатить компенсацию морального вреда — две тысяч рублей и возместить расходы на судебные издержки. Ранее URA.RU сообщало, что салехардец 17 лет ждал, когда ему вернут долг в размере 400 тысяч рублей. Добиться справедливости удалось в суде, где после рассмотрения всех обстоятельств дела в пользу истца вместе с процентами должны были начислить 48 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ноябрьский горсуд вынес решение в пользу покупательницы смартфона Apple iPhone, в котором не оказалось функции FaceTime аудио- и групповых звонков. Продавец в «М.Видео» проигнорировал тот факт, что на iPhone и iPad, произведенных в КНР, групповые и аудиовызовы FaceTime недоступны. Решение опубликовано на сайте суда. »<…> истец приобрела в магазине «М.Видео» г. Ноябрьска смартфон «Apple iPhone 13128 Midnight Dual Sim стоимостью 65329 рублей. <…> истец обратилась к ответчику с заявлением о возврате денежных средств за товар, поскольку в процессе эксплуатации выявились производственные недостатки — отсутствие функции FaceTime аудио- и групповых звонков. Ответчик отказал в возврате денег за товар по причине отсутствия в смартфоне производственных дефектов», — говорится в решении суда. Как показала товароведческая экспертиза, функция групповых звонков на данной модели смартфона недоступна, так как товар предназначен для продажи на территории континентального Китая, где использование этого приложения ограничено. По решению суда, продавец обязан вернуть покупательнице стоимость покупки в размере 65 тысяч рублей, оплатить компенсацию морального вреда — две тысяч рублей и возместить расходы на судебные издержки. Ранее URA.RU сообщало, что салехардец 17 лет ждал, когда ему вернут долг в размере 400 тысяч рублей. Добиться справедливости удалось в суде, где после рассмотрения всех обстоятельств дела в пользу истца вместе с процентами должны были начислить 48 миллионов рублей.