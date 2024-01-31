Житель ЯНАО дал в долг 400 тысяч рублей, а вернул миллион

Салехардец 17 лет ждал, когда ему вернут долг в размере 400 тысяч рублей. Добиться справедливости удалось в суде, где после рассмотрения всех обстоятельств дела в пользу истца вместе с процентами должны были начислить 48 миллионов рублей, следует из банка судебных решений Салехардского горсуда. Истец добровольно снизил размер задолженности.
«[Заявитель] обратился в суд с иском к [ответчику] о взыскании задолженности по договору займа. В обоснование требований иска истец указал, что 12.06.2006 между ним и ответчиком заключен договор займа в простой письменной форме путем написания расписки, по условиям которого истец передал [ответчику] в долг денежные средства в сумме 400 000 рублей. <…> В указанный срок ответчик долг не вернул <…>», — говорится в решении суда.
За 17 лет вместе с процентами по ставке 5% в месяц сумма задолженности составила 48 млн рублей, однако истец добровольно уменьшил требования до 600 000 рублей. С ответчицы взыскан один миллион рублей и госпошлина в размере 13 тысяч рублей.
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